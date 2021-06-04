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Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı
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Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

MİT'in operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen, tutuklandı.

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04.06.2021 18:13:47
Fetullah Gülen'in yeğeni Selahaddin Gülen tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in akrabası Selahaddin Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Gülen, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheli, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Gülen, "silahlı terör örgütü yöneticiliği " suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

Selahaddin Gülen'in, FETÖ/PDY'nin sözde ülke sorumluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı olan örgüt elebaşının talimatı üzerine FETÖ'nün mahrem yapılanmasının yardımıyla yurt dışına kaçtığı tespit edilmiş, örgütün sözde istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu belirlenmişti.

Gülen, MİT'in operasyonuyla Türkiye'ye getirilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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