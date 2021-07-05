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FETÖ’ye bir darbe daha: Orhan İnandı yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ’nün üst düzey yöneticilerinden Orhan İnandı’nın yakalandığını açıkladı.

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05.07.2021 21:50:35
FETÖ’ye bir darbe daha: Orhan İnandı yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı konuşmada, MİT'in başarılı bir operasyona daha imza attığını söyledi.

Erdoğan, FETÖ'nün üst düzey sorumlusu Orhan İnandı'nın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı:

"MİT, yürüttüğü özgün ve sabırlı çalışmalar neticesinde FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu Orhan İnandı'yı ülkemize getirerek adalete teslim etmiştir."

Erdoğan, "Bu devlete ve millete ihanet eden, pusu kuran, kan döken, maddi manevi herhangi bir zarar veren hiçbir yapının varlığını sürdürmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

FETÖ'nün Orta Asya Genel Sorumlusu olan Orhan İnandı, 2017'ye kadar FETÖ'nün Kırgızistan sorumlusu olarak görev aldı. 2017 yılında Orta Asya sorumlusu olan İnandı, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yeşil kategoride idi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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