FETÖ ve 'Ali Koç'a düşen görev'

Geçtiğimiz Cuma günü sonuçlanan FETÖ’nün kumpas davasına ilişkin değerlendirmede bulunan Hürriyet yazarı Nedim Şener, aynı kumpasa hedef olan Fenerbahçe Kulübü başkanı Ali Koç’a seslendi. Şener’in ‘Ali Koç’a düşen görev’ başlıklı yazısından ilgili bölüm…

"Ali Koç, başkanı olduğu kulübe kurulan kumpasta FETÖ'nün rolünü etkili bir şekilde anlattı. Bundan sonra Ali Koç'a düşen görev; FETÖ'nün kötülüklerini ulaşabildiği her alanda anlatmaktır.

Gerek yurtiçinde iş çevrelerinde, gerek yurtdışında; Amerika ve Avrupa'daki iş dünyasında, sivil toplum kuruluşlarında, siyasetçiler nezdinde FETÖ'nün Fenerbahçe'ye ve Türkiye Cumhuriyeti kurumlarına yaptığı kötülükleri, millete yaptıkları ihaneti anlatan girişimlerde bulunmaktır.

Hukuken Amerika'dan FETÖ elebaşının iadesi için girişimlerde bulunmaktır. Mektuplarla, raporlarla, toplantılarla FETÖ'nün içyüzünü anlatmaktır. Hepimiz ve bu millet bu mücadelesinde yanında olacaktır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.