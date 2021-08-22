Abdülkadir Selvi, 2013’te Fetullah Gülen’e yönelik övgü dolu yazısıyla ilgili, “FETÖ’yü ABD’nin kontrolünden çıkarmak için yazılmıştır” dedi. Selvi, “FETÖ, Türkiye’de olsa bugün yeri cezaevi olurdu, Pensilvanya değil” dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, 9 Aralık 2013'te Yeni Şafak'ta Fetullah Gülen için yazdığı “Hocam Türkiye'ye Dön Artık” başlıklı yazısıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yazısında Gülen için “Hazret-i Ebubekir'in gösterdiği dirayete benzer bir şekilde dönüp başımıza gelseniz hocam” ifadesini kullanan Selvi, yaptığı açıklamada “9 Aralık 2013 tarihli, ‘Hocam Türkiye'ye dön artık' başlıklı yazım Sayın Erdoğan'ın 15 Haziran 2013 tarihinde yaptığı Türkiye'ye dön çağrısından sonra FETÖ'yü ABD'nin kontrolünden çıkarmak için yazılmıştır. FETÖ, Türkiye'de olsa bugün yeri cezaevi olurdu, Pensilvanya değil” dedi.

Selvi söz konusu yazısında, “Öğrendim ki Hocam, sizin de ağlamaktan gözleriniz şişmiş. Bilin ki sizde gözyaşları, bizde kalbimize damlayan kan damlaları oldu” ifadelerini kullanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.