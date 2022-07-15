FETÖ temizliğinde son durum

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından kamuda kapsamlı bir FETÖ temizliği başlatıldı. 2 yıl süren OHAL döneminde 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet ve Jandarma başta olmak üzere kamu kurumları safralarından kurtuldu.

FETÖ'cü hainler devletin kılcal damarlarına sızmak için kolları yıllar önce sıvamıştı.

Araçları dershaneler ve paravan dernekler, hedefleri ise devleti tamamen ele geçirmekti. Onlar alçak emellerine ulaşmak için her yolu denedi, ancak ele geçirmek istedikleri devlet de millet de buna izin vermedi.

15 Temmuz'da devlete sızan FETÖ'cü hainler ortaya çıktı

15 Temmuz darbe girişiminde devlete sızan hainler ortaya çıktı. Darbe girişimi ile kararan gece, sabah milletin zaferi ile aydınlığa kavuşunca tablo daha da netleşti. Bütün kamu kurumlarında kapsamlı bir FETÖ temizliği başladı. Yani devlet, safralarından kurtuluyordu.

Darbe girişiminden sonra 21 Temmuz'da olağanüstü hal ilan edildi. FETÖ temizliği için düğmeye basıldı, kaybedilecek bir saniye bile yoktu.

KHK ile ilk FETÖ temizliği

Takvim yaprakları 31 Temmuz'u gösterdiğinde, kamudan ihraç listelerinin bulunduğu ilk kanun hükmünde kararname yayımlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 193, Jandarmadan bin 196 kişi ihraç edildi. 17 Ağustos KHK'sında ise bu kez FETÖ'nün emniyetteki yapılanmasına neşter vuruldu. 2 bin 692 personelin ihracı gerçekleşti.

OHAL döneminde 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi

Ekim ayına kadar çıkan 7 kanun hükmünde kararname kamudaki FETÖ yapılanmasına vurulacak büyük darbenin işaret fişeğiydi. FETÖ'cü hainlerin darbe girişiminden yaklaşık 3,5 ay sonra o zamana kadarki en kapsamlı KHK yayımlandı. Farklı kamu kurumlarından 10 bin 131 kişi ihraç edildi.

2 yıl süren OHAL döneminde 125 bin 678 kamu görevlisi ihraç edildi.

OHAL Komisyonu'na 126 binden fazla başvuru

Yapılan işlemleri incelemek için ise Olağanüstü Hal işlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu. Bugüne kadar komisyona 126 bin 783 başvuru yapıldı. 16 bin 60 başvuru kabul edildi. 104 bin 643 başvuru ise reddedildi.

TRTHaber, Süleyman Yaşar