DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı
Oğuzhan Asiltürk kimdir? Oğuzhan Asiltürk kaç yaşında?
Küresel piyasaların gözü, bugün ABD'de açıklanacak verilerde
Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu nasıl? Oğuzhan Asiltürk koronavirüs mü oldu?
Rusya'dan teknolojik gövde gösterisi
Yüksek kiraya Avrupa modeli çözüm geliyor
İttifak çatlatan anketler
Araştırma şirketleri gelecek seçimleri belirleyecek grubu açıkladı
Avustralya'da Kovid-19 yasakları 4 hafta daha uzatıldı
Almanya geçmişiyle yüzleşiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Üçüncü doz aşıya gerek yok
“ABD yeni tehdit unsuru Çin’e odaklanacak”
Boris Johnson'ın annesi hayatını kaybetti
Düşük gelirliler en çok hangi partiyi destekliyor?
ABD'de sağlık skandalı

TIMETURK / GÜNDEM / FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı

A﻿nkara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 43 ilde, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

19 Dakika Önce
2021-09-14 09:16:34
FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 43 ilde, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, MİT ve Emniyet Genel Müdürlüğünün FETÖ mensuplarının deşifresine yönelik çalışmaları sonucunda örgütün Jandarma Genel Komutanlığı "mahrem imamları" oldukları tespit edilen 61'i eski kamu görevlisi 102 şüpheli hakkında operasyon başlatıldı.

Sözde üst düzey örgüt mensuplarıyla çok sayıda iletişim kurduğu tespit edilen, örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, örgütsel kodlamalar ile FETÖ'ye yüksek derecede bağlı oldukları anlaşılan, örgütün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlenen, tamamı daha önce rütbeleri sökülen 8'i birinci sınıf, 1'i ikinci sınıf emniyet müdürü olmak üzere şüphelinin gözaltına alınması için operasyon yapıldı.

Ayrıca yakalanmamak amacıyla örgütün talimatı doğrultusunda "gaybubet evi" olarak adlandırılan hücre evlerinde kaldıkları tespit edilen 16'sı ByLock kullanıcısı 26 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara merkezli 43 ilde eş zamanlı operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 143 şüphelinin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM, Organize ve Mali Şubesi ekiplerince operasyon başlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş