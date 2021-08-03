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TIMETURK / GÜNDEM / FETÖ soruşturmasında 13 ilde 40 gözaltı kararı

FETÖ soruşturmasında 13 ilde 40 gözaltı kararı

Ankara merkezli 13 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen 2 ayrı soruşturmada, 33'ü eski askeri öğrenci olmak üzere 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

2 Gün Önce
2021-08-03 09:39:29
FETÖ soruşturmasında 13 ilde 40 gözaltı kararı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklaya göre, FETÖ/PDY'nin Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturmada, 33 eski askeri öğrencinin örgüt ile irtibatlı olduğu belirlendi. Ankara'da büfe, bakkal, market gibi umuma açık iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatlar üzerinden 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları tespit edilen, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifadeler bulunan şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Diğer soruşturmada ise Ankara'da yine aynı yöntemlere 'sivil imam'lar ile iletişim sağladıkları belirlenen, örgütün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanması içinde yer aldıkları tespit edilen, 5 eski askeri personel ile 2 'sivil imam' hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 13 ilde çalışma başlattı.

DHA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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