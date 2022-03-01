FETÖ operasyonlarında 95 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturmaları kapsamında 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına mensup oldukları iddiasıyla 20 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

Kontörlü sabit hatlar üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlenen, aralarında 1 yarbay, 1 yüzbaşı ve 3 üsteğmenin bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Kararın ardından harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 19'unu gözaltına aldı.

Başsavcılık ayrıca, örgütün gizli haberleşme programını kullandıkları belirlenen ve örgütsel hiyerarşiye dahil olduklarına dair haklarında ifade bulunan 15'i daha önce yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama emriyle aranan ve Ankara'da bulundukları tespit edilen 21 zanlı hakkında da gözaltı kararı aldı.

Ankara Terör, Organize ile Mali Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 21 şüpheliden 14'ü yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Mersin'de FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 33 gözaltı kararı

Mersin merkezli 6 ilde, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 19 muvazzaf askerlerin de bulunduğu 33 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, muvazzaf 10 astsubay ve 9 uzman çavuş, 6 emekli, 2 meslekten ihraç, 2 eski askeri öğrenci olmak üzere 29 asker şüphelinin de arasında olduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Mersin, Ankara, Karaman, Bolu, Şanlıurfa ve Tokat'ta çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Soruşturma kapsamında aranan bir astsubay, Mersin Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince merkez Toroslar ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Ekiplerin, adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Askeri okul sınavı sorularının sızdırılmasına ilişkin soruşturmada 21 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen askeri okulların sınav sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 2012 Jandarma Astsubay Sınavı (JANA) 2010 Askeri Liselere Giriş Sınavı (ALS) ve 2013 Jandarma Astsubaylıktan Subaylığa Geçiş Sınavı sorularına erişen FETÖ mensuplarının soruları örgüttekilere dağıttığının tespiti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, zanlılardan 21'i gözaltına alındı. (AA) .