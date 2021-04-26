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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 532 gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İstanbul ve İzmir merkezli operasyonda 459'u muvazzaf 532 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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26.04.2021 08:01:51
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 532 gözaltı

İzmir ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ortak soruşturma kapsamında FETÖ'nün örgütsel iletişim modeline uygun aranma kaydı suretiyle terör örgütüne özgü örgütsel iletişim ağına dahil oldukları tespit edilen ve bir kısmı hakkında örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı beyanı gibi deliller bulunan 459'u muvazzaf 532 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

İzmir ve İstanbul merkezli 62 ilde yapılan çalışmada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 61'i Jandarma Genel Komutanlığı, 122'si Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 30'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 22'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 1 Sahil Güvenlik Komutanlığı, 22'si Milli Savunma Bakanlığı'na mensup 4'ü albay, 1'i yarbay, 9'u binbaşı, 24'ü yüzbaşı, 32'si üsteğmen, 3'ü teğmen, 142'si astsubay, 1 uzman çavuş toplam 216 muvazzaf asker ile 42 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere 258 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca ise 97'si Jandarma Genel Komutanlığı, 111'i Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 16'sı Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 19'u Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup 235'i astsubay, 8'i uzman çavuş muvazzaf konumda 243 şüpheli ile 31 darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 274 kişinin gözaltına alınmasına yönelik karar çıkarıldı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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