FETÖ’nün savunma sanayi örgütlenmesine operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin savunma sanayii alanındaki örgütlenmesine yönelik soruşturma kapsamında Ankara merkezli 8 ilde 26 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün savunma sanayi alanındaki örgütlenmesinin deşifresine yönelik MİT Başkanlığıyla koordineli çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda büfe/ankesörlü hatlardan mahrem imamlarla haberleştikleri ya da ByLock kullandığı tespit edilen, aynı soruşturma kapsamında daha önce ifade veren şüphelilerin beyanlarında örgütsel faaliyetlere katıldıklarına dair aleyhlerinde ifade bulunan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Başsavcılık soruşturma kapsamında savunma sanayi alanında faaliyet gösteren (TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TÜBİTAK ve Savunma Sanayii Başkanlığı) kurum/kuruluşlar bünyesinde çalışmış, 3'ü halen görevde, 10'u daha önce ilişiği kesilmiş, çoğunluğu elektrik-elektronik, makine, bilgisayar, havacılık ve uzay, uçak mühendisi 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ayrıca örgütün emniyet teşkilatına sızmış mahrem yapılanması içerisindeki polis eşlerine "sohbet ablalığı" adı altında örgütsel toplantı yaptıkları tespit edilen, HTS analiz çalışmaları sonucu ByLock kullandıkları anlaşılan 13 diğer şüpheli için de gözaltı kararı çıkarıldı.

Başsavcılık, 26 şüphelinin Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı gözaltına alınmasına karar verdi.

Örgütün savunma sanayi kuruluşlarına sızmış mensuplarının, devlet sırrı kapsamında yürütülen projelerde görev almadıkları anlaşıldı.

EMNİYET EKİPLERİ GÖZALTINA ALDI

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, şüphelilerin yakalanmaları ve Başsavcılığa sevklerine yönelik işlemler, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülüyor.

Şu ana kadar savcılığın, hakkında gözaltı kararı verdiği 26 kişiden 5'i TEM, 6'sı ise Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.