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TIMETURK / GÜNDEM / FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen, FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

2 Saat Önce
2021-07-12 19:05:29
FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan ve sağlık kontrolünün ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen İnandı, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.

Bu işlemden sonra sulh ceza hakimliğine sevk edilen İnandı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

FETÖ'nün sözde Orta Asya genel sorumlusu Orhan İnandı, MİT'in yürüttüğü çalışmayla Türkiye'ye getirilerek 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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