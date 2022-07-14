FETÖ'nün masonları: 'En çok maliyeye sızdılar'

FETÖ’nün Mason yapılanmasında ilk dava Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak çalışırken 2016’da ihraç edilen Kadir S.’ye açıldı. İddianamede yer alan bilgilere göre FETÖ, Masonların en çok Merkez Bankası, BDDK, Hazine ve Dışişleri’nde olduğunu düşündüğü için bu kurumlardaki üyelerini Mason yapmaya çalıştı.

FETÖ'nün Mason yapılanmasında ilk dava Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kamudan ihraç edilmeden önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzman Yardımcısı olarak görev yapan Kadir S.'ye açıldı. FETÖ'nün İstanbul temsilcisi ‘Numan' kod adlı Kenan A.'ya bağlı çalışan Kadir S. hakkındaki iddianame örgütün şimdiye kadar pek bilinmeyen taraflarına ışık tutuyor.

BAŞINDA BÜLENT BİŞER VARDI

Buna göre FETÖ'nün Mason yapılanmasını Fetullah Gülen'in talimatıyla MİT imamı Murat Karabulut kurdu. Başında sonradan Karabulut'un yerine MİT imamı olan Bülent Bişer bulunuyordu. Mason yapılanmasının İstanbul temsilcisi Kenan A., Ankara temsilcisi Yasin U. ve İzmir temsilcisi Bekir isimli bir kişiydi.

5 KADEMELİ MAHREM YAPI

Yapılanma, “Fetullah Gülen, Mason imamı Bülent Bişer, temsilciler, öğretmenler ve öğrenciler” şeklinde 5 kademeden oluşuyordu. Hedef her locaya örgüt üyeleri yerleştirmekti. Çalışma alanları daha çok Masonların etkili olduklarını düşün-dükleri Merkez Bankası, BDDK, Hazine ve Dışişleri oldu.

HER HAFTA BÜYÜK KULÜP'TE TOPLANIYORLAR

Kadir S. de ifadesinde bu durumu şu şekilde anlattı: “Benim bildiğim kadarıyla Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanları Kurulundakilerin Rotary ve Lions kulüplerine merakları vardı. Hatta Hesap Uzmanları Derneği'nin salı günü düzenlenen yemekli toplantıları İstanbul Fenerbahçe'de bulunan Büyük Kulüp'te yapılırdı. Bu yemek organizasyonuna katılanların çoğunluğu bu kulüplere üyedir. Görev yaptığım yerdeki üstatlarla yaptığımız konuşmalarda bu kulüplere merak saldım. Nasıl üye olabileceğim konusunda üstatlarla fikir alışverişinde bulundum. Ben de tamamen buradan kendi lehime şahsi çıkarlarım olur düşüncesi ile bu kulüplere katılmaya karar verdim. Konuştuğum üstatlar bana Numan (Kenan A.) isimli bir sahsın olduğunu, bu şahsın bu tarz kulüplerde etkisinin olduğunu, üye olmam konusunda bana kolaylık sağlayabileceğini söylediler ve beni kendisi ile irtibatlandırdılar.”

ÇOĞU EKONOMİ KURUMLARINDA

Kadir S. örgüt üyesi olmasına rağmen FETÖ'nün talimatıyla değil kendi isteğiyle Mason olmak istediğini, irtibat kurduğu Kenan A.'nın FETÖ'cülüğünü da sonradan anladığını iddia etti.

İddianamede Mason yapılanmasında yer alan FETÖ'cülerin önemli bölümünün ekonomi kurumlarında çalışıyor olması dikkat çekti:

Ahmet B.: Rotary Kulübü üyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda uzman.

Harun İ.: Mason locası üyesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda uzman.

Ahmet T.B.: Mason locası üyesi, SGK'da müfettiş.

Ergun E.: Mason locası üyesi, Merkez Bankası'nda uzman.

Koray: Mason locası üyesi, SGK'da müfettiş.

Murat T.: İstanbul locasında, BDDK çalışanı.

İKİ ÖRGÜT ORGANİZE ÇALIŞIR

Bülent Bişer

Bülent Bişer, Mason mahrem yapılanmasının Ankara temsilcisi olarak atadığı Yasin U.'ya, dünya genelinde sadece iki örgütün FETÖ ve Masonların organize çalıştığını söyledi. Bişer “Her yerde olmayan hiçbir yerde olamaz” yorumunu yaptı.

BU FETÖ'CÜLERE DE İÇKİ SERBEST

Bülent Bişer, FETÖ'cü Masonların talebi üzerine Fetullah Gülen'e, “Hocam öğrencilerin kulüp toplantılarından sonra alkollü yemekler oluyor. Arkadaşlar ne yapmalı?” diye sordu. Gülen “TSK personelini kastederek omzunu gösterdi ve o arkadaşlar gibi yapsınlar” cevabını verdi. Bu ortama göre hareket etmeleri ve içki içiliyorsa içmeleri anlamına geliyordu.

ABD'DE HÜLLE YAPTILAR

FETÖ, Masonluğun Türkiye'deki uzun kabul süreçlerini aşmak için devlet imkanları ile yüksek lisans ve doktora için ABD'ye gönderilen örgüt üyesi kamu çalışanlarının oradaki localara başvurmalarını ve 32. derece kabul almalarını sağlamaya çalıştı. Başarı sağlayanlar Türkiye'deki localara yönlendirildi.

Kaynak: Yeni Şafak .