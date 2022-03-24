DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Putin’in sağ kolu Şoygu'dan 12 gündür haber alınamıyor
Güney Kore - İran maçı canlı nasıl izlenir? CANLI
Gezek kardeşler tutuklanacak mı? Gezek kardeşler olayı nedir? Recep ve Emre Gezek nasıl bankadan para çekti?
Ukrayna: Rus ordusu 15 bin 800 askerini kaybetti
Diyarbakır'da patlama! Çok sayıda yaralı var
Moskova borsası açıldı
ABD ve İngiltere anlaştı
Mikropları yok edebilen 'ışık' geliştirildi
Muğla 'bisiklet şehri' olmaya aday
Mustafa Tarakçı kimdir? Recep Gezek ve Emre Gezek kardeşlerden sonra Mustafa Tarakçı iddiası
'Mehmet Şimşek Bakan oluyor' iddiasına, Şimşek'ten ilk açıklama
Gram altın ne olur? Nisanda altın düşer mi yükselir mi? Gram altın alınır mı? Altın yükselmeye devam eder mi?
Beklenen yaz geliyor: Hava sıcaklıkları 20 dereceye çıkacak
İslam Memiş açıkladı ! Altın düşecek mi?
Küresel piyasalara Ruble darbesi

TIMETURK / GÜNDEM / FETÖ'nün kritik ismi Pentagon'da binbaşı görevinde! Görüntüler ortaya çıktı

FETÖ'nün kritik ismi Pentagon'da binbaşı görevinde! Görüntüler ortaya çıktı

FETÖ lideri Fethullah Gülen’le doğrudan bağlantılı olan Nizamettin Gül’ün, Pentagon’un en önemli birimlerinden birinde binbaşı rütbesiyle, biyoterör uzmanı olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

3 Saat Önce
2022-03-24 07:32:55
FETÖ'nün kritik ismi Pentagon'da binbaşı görevinde! Görüntüler ortaya çıktı

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; Ankara'ya ulaşan istihbarat bilgi notunda, FETÖ'cülerin yurtdışında önemli kurumlarda görevlere getirildiği belirtildi. Buna göre, FETÖ lideri Fetullah Gülen ile bizzat görüşen, örgütün üst düzey yöneticileriyle doğrudan bağlantılı olan Nizamettin Gül'ün, ABD Savunma Bakanlığı'nda ‘biyoterör' uzmanı olarak çalıştığı kaydedildi.

Başlıksız-1_101

ABD ordusunun en hassas birimlerinden birinde önemli bir görevde bulunan FETÖ'cü Gül'ün, “Birleşik Devletler Ordusu Kimyasal Savunma Tıbbi Araştırma Enstitüsü Analitik Toksikoloji Bölüm Başkanı-Binbaşı” olarak çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Gülen ile direkt bağlantılı, örgüte bağlılığı üst düzeyde olan Gül'ün, ABD'de böyle hassas bir kurumda görevlendirilmesi dikkat çekti. Gül'ün, elde ettiği hassas bilgileri, FETÖ'ye aktarıp aktarmadığı da tartışma konusu oldu.

Başlıksız-2_50

ABİSİ DE ÖRGÜT SORUMLUSU

Halen ABD'de aktif görevde bulunan Nizamettin Gül'ün en son 2012 yılında Türkiye'ye geldiği öğrenildi. Gül'ün ağabeyi Esalettin Gül'ün de FETÖ'nün Erzurum il örgütlenmesinde sorumlu düzeyde görev aldığı belirlendi. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak' ve ‘terörizmin finansmanı' suçlarından tutuklanıp, yargılanan abi Gül ifadelerinde, ABD ordusunda görevli kardeşinin görevini gizlemiş ve kimyacı olduğunu söylemiş. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş