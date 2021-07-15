FETÖ'nün kilit kavramları

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden sonra eskisinden daha sık duymaya başladığımız kavramlarla karşılaşmaya başladık. İşte o kavramlar ve anlamları.

İMAM

15 Temmuz sürecinde belki de en çok kullanılan kelime oldu "İmam". Fetullahçı Terör Örgütü'nün yayılma biçiminde ne önemli unsurlardan birisiydi. Son bir yıllık süreçte "Emniyet İmamı, TSK İmamı, Milli Eğitim İmamı" gibi ifadelerle gündemde yer buldu.

BYLOCK

Cep telefonu üzerinden bir haberleşme programıydı. İddianamelerde örgütün bu program aracılığıyla haberleştiği hatta darbeyi adım adım planladığı yer aldı. Bylock'un özelliği ise başkalarının erişimini engelleyen bir akıllı telefon uygulaması olmasıydı. Örgüt içinde yazılanlar örgüt içinde kalıyordu.

ABİLER-ABLALAR

Örgütün hücre evlerinin sorumlusuydular. Örneğin bir evin abisi evin idaresinden sorumluydu. Dokunulmazlıkları vardı. Bir abinin görevine ancak üst yapı son verebilirdi. Fetullahçı Terör Örgütü'nde kadınlar hiç bir zaman üst düzey yönetici olamazlardı. Bir kadının en fazla abla olabilirdi. Ve o abla da bulunduğu bölge içerisindeki abilere bağlıydı.

IŞIK EVLERİ

İlk kez 1966 yılında "Nur Evleri" adıyla açılmaya başlandı. 1986 yılından sonra o evler Türkiye geneline yayıldı. Ve 1994 yılından sonra "Işık Evleri" adını aldı. Işık Evleri örgütün hücre evleri olarak adlandırılıyor. Örgüte yardım toplamak, üye kazandırmak ve o çok konuşulan altın nesil oluşturmak için kuruldular.

ALTIN NESİL

Altın nesil aslında cemaatin diğer adıydı. Fetullah Gülen "Altın Nesli" bir elinde bilgisayar bir elinde Kur'an olan nesil olarak tanımladı. Altın Nesil için konferanslar verildi. Kayıp kuşağın alternatifi olarak takdim edildi.

HİMMET

FETÖ için yurtdışına açılmak kutsal bir görev lanse ediliyordu. Bu da okulla aracılığıyla yapılıyordu. Bunun için şirketlere giden örgüt üyeleri "Himmet" adı altında yüksek miktarda yardım parası topluyordu.

HUSUSİLER

Örgüt içerisindeki özel yapı. Doğrudan Fetullah Gülen'in özel kalemi olarak bilinen Cevdet Türkyolu'na bağlı kişiler. Hususiler MİT raporuna göre "Polis, asker, MİT ve yargı içerisinde yer alan deşifre olmamış" örgüt mensupları.

CNNTürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.