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TIMETURK / GÜNDEM / FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı kararı

FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı kararı

Ankara merkezli düzenlenen operasyonda, FETÖ'nün finans yapılanması içinde yer alan ve örgüt mensuplarına para temin ettikleri belirlenen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

1 Saat Önce
2021-12-28 08:50:13
FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'ye iki ayrı soruşturma yürütüldü. Türk Telekom

Etkin pişmanlıkta bulunan bir şüphelinin verdiği ifade ve ele edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi ile yapılan fiziki takip çalışmaları sonucu elde edilen delillere göre FETÖ'nün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları, yurt dışındaki kaçak terör örgütü mensuplarından talimatlar alarak Ankara ili genelinde finans yapılanmasında aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgüt mensuplarına para temin ederek dağıttıkları ve yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma girişiminde bulunmalarını planladıkları tespit edilen 11 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanması için Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon devam ediyor.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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