FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildiğini duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlenen ortak basın toplantısında FETÖ'nun Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Maarif Vafkı'na devredildiğini açıkladı.

Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.