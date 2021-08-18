DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Swap işlemler neden yapılır, faydası ne?
DSÖ'den 'Hindistan ve Afrika’da sahte Kovid-19 aşıları' uyarısı
BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Türkiye'de
T-Mobile'ın 40 milyonu aşkın müşterisinin verileri çalındı!
FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildi
Trabzonspor, Siopis ile anlaştı
ABD’de Kovid-19 aşılarının üçüncü dozu 20 Eylül’den itibaren uygulanmaya başlanacak
Fenerbahçe, UEFA'ya 23 kişilik kadroyu bildirdi
Taliban heyeti, Afgan siyasiler Karzai, Abdullah ve Hikmetyar ile görüştü
Katar'dan 4 bankanın tamamına yabancı sahipliği onayı
Sel nedeniyle Babaçay köyündeki 19 ev tahliye ediliyor
Borsa günü düşüşle tamamladı
Kabil'deki 200’ü aşkın Türk vatandaşı için 'uçan kale' ile tahliye operasyonu
Kanarya Adaları nerede? Kanarya Adaları ülke mi?
Beşiktaş'ın yeni transferi Batshuayi: Sabırsızlanıyorum

TIMETURK / GÜNDEM / FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildi

FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildiğini duyurdu

40 Dakika Önce
2021-08-18 19:49:44
FETÖ'nün Etiyopya'daki tüm okulları Maarif Vakfı'na devredildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile düzenlenen ortak basın toplantısında FETÖ'nun Etiyopya'daki tüm okullarının geçtiğimiz hafta Maarif Vafkı'na devredildiğini açıkladı.

Etiyopya ve Sudan arasındaki Faşaga ihtilafına ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, "Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız." diye konuştu.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş