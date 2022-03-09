FETÖ hesaplarından ''Fethullah Gülen öldü'' paylaşımı: Ekrem Dumanlı'dan açıklama

Fethullah Gülen'in öldüğüne ilişkin yapılan paylaşımların ardından örgütün elebaşlarından olan Ekrem Dumanlı’dan açıklama geldi.

FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen ABD merkezli bazı Twitter hesaplarından Fethullah Gülen'in öldüğü ve örgütü artık Cevdet Türkyolu'nun temsil edeceği yönünde bir ortak açıklama paylaşıldı.

'Fethullah Gülen'e yakın isimlerden Ekrem Dumanlı, iddiaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fethullah Gülen Hocaefendi'yi uzun bir aradan sonra bugün (bir saat önce) ziyaret ettim. Sonra gördüm ki bazı zevzekler gün boyu öldü haberi yaymışlar. Bunlara haber vereyim: çoğunuzun helvasını yiyecek kadar yaşıyor, sağlıklı…” dedi.

Örgüt üyeleri, açıklamanın sosyal medya hesaplarının hacklenmesi sonrası ortaya atıldığını öne sürdü.

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