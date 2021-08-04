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TIMETURK / GÜNDEM / FETÖ firarisi eski Yargıtay üyesi yakalandı

FETÖ firarisi eski Yargıtay üyesi yakalandı

Hakkında FETÖ üyeliği suçundan aranma kararı bulunan eski Yargıtay üyesi ihraç hakim Y.T. Ankara'da yakalandı.

1 Gün Önce
2021-08-04 13:03:44
FETÖ firarisi eski Yargıtay üyesi yakalandı

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Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince kurulan özel ekibin teknik ve fiziki takip sonucu, FETÖ firarisi eski Yargıtay üyesi hakim Y.T'nin kullandığı araç tespit edildi.

Ekipler, takibe aldıkları aracı Bahçelievler'de durdurarak içerisindeki şüpheliyi gözaltına aldı.

FETÖ firarisi şüpheli hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş cezası ile aranma kararının bulunduğu öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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