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TIMETURK / GÜNDEM / FETÖ firarisi Akın İpek hakkında flaş gelişme

FETÖ firarisi Akın İpek hakkında flaş gelişme

Londra'ya kaçan FETÖ firarisi Akın İpek'in, İpek ve Koza-İpek Holding’e atanan kayyuma karşı İngiltere'de yaptığı temyiz başvurusu reddedildi.

20 Dakika Önce
2021-09-14 11:18:32
FETÖ firarisi Akın İpek hakkında flaş gelişme

Londra'ya kaçan FETÖ firarisi Akın İpek'in, İpek ve Koza-İpek Holding'e atanan kayyuma karşı İngiltere'de yaptığı temyiz başvurusu reddedildi.

İngiltere Yüksek Mahkemesi kayyum atamalarının hukuka uygun olduğuna hükmetti.

Koza Altın, Kamu Aydınlatma Platformu'na konuyla ilgili bilgilendirme yaptı.

Açıklamada, davacıların temyiz başvurusunun İngiltere Yüksek Mahkemesince reddedildiği ve bu durumun Koza Altın şirketinin lehine olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kayyumların ve yönetim kurulu üyelerinin atamalarının Türk iç hukuk düzenini ilgilendirdiği yönündeki karar da yer aldı.

Ayrıca kayyum atamalarının Türk hukuku uyarınca geçerli olduğu, bunun İngiliz mahkemeleri tarafından değerlendirilemeyeceği vurgulandı.

Kaynak: TRT Haber

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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