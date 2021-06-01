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FETÖ elebaşının yeğeni, yarın ifade verecek

MİT operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Ankara'ya getirilen FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin alınmasına yarın başlanacağı öğrenildi.

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01.06.2021 16:31:53
FETÖ elebaşının yeğeni, yarın ifade verecek

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) operasyonu ile yurt dışında yakalanarak Ankara'ya getirilen FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yakalama kararı bulunan yeğeni Selahaddin Gülen'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadesinin alınmasına yarın başlanacağı öğrenildi.

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmaları ile örgüt elebaşı arasındaki irtibatı sağlayan Selahaddin Gülen, MİT tarafından yurt dışında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. FETÖ/PDY'nin elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni ve özel kalem müdürü Cevdet Türkyolu'nun da kayınbiraderi olan Selahaddin Gülen, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'küçük yaştaki kız çocuğuna cinsel saldırı' suçlarından hakkında yakalama kararı bulunan Selahaddin Gülen'in, henüz ifade işlemlerinin başlamadığı, yarın ifade vermesinin beklendiği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin 4 gün süreceği öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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