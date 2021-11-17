FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü? Pensilvanya'da neler oluyor?

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu. 83 yaşındaki FETÖ elebaşının ikamet ettiği Pensilvanya'da hareketli saatler fotoğraflara yansıdı.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde ikamet eden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu. İddiaya göre Gülen'in sağ kolu Cevdet Türkyolu'nun FETÖ elebaşının bulunduğu malikane çevresinde uzun süren hareketlilik yaşandı.

Pensilvanya'nın Saylorsburg bölgesindeki villanın önüne gelen çok sayıda araç ve kalabalık, FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü ihtimalini akıllara getirdi.

Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlar yapan Avukat Burak Bekiroğlu, Türk istihbaratından bir görevlinin, FETÖ elebaşının kaldığı malikaneye sızarak FETÖ elebaşını zehirlediği iddiasını paylaştı.

Bekiroğlu twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda şu ifadeleri kullandı:

"Şu an Fetullah Gülen'in en yakın adamı Cevdet Türkyolu'nun Pensilvanya Saylorsburg'deki evinin çevresinde hareketlenme var. Evinin çevresinde kalabalık gruplar hareket halinde. Biri ölmüş galiba... Çevre halkı olanları izliyor"

Bekiroğlu ardından şu paylaşımı yaptı: "Gelen bilgiye göre, Fetullah Gülen, sağ kolu Cevdet Türkyolu'nun bir adamı tarafından zehirlenmiş. Aynı süreçte Cevdet Türkyolu'nun evinde biri intihar ediyor. İntihar edenin Türkyolu mu olduğu yoksa Gülen'i zehirleyen kişiye zarar verip intihar süsü mü verdikleri belli değil."

FETÖ elebaşının geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından paylaşılan son fotoğrafı...

Bekiroğlu'nun paylaşımlarını paylaşan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur da sözkonusu iddiaları yorumladı. Gazeteci Uğur twitter hesabından yaptığı paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"Ümit Akdemir'in oradaki kaynağının tahminine göre FETÖ elebaşı zehirlendi. Ancak durumu ağır olsa da ölmedi ve "Kamp"ta güvensizlik hâkim olunca apar topar Cevdet Türkyolu'nun evine götürüldü. Çünkü asıl büyük hareketlilik orada.

Galiba geberdi. İnşallah. Ümit Akdemir bilgi kaynağını yokladı. Mesajları okuyor ama cevap vermiyormuş. Demek durum çok ciddi. Burak Bekiroğlu en içeriden bilgileri aktarıyor. Haydi bakalım."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.