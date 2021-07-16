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FETÖ'den 137 kişiye 'etkin pişmanlık'

TIMETURK / GÜNDEM / FETÖ'den 137 kişiye 'etkin pişmanlık'

FETÖ'den 137 kişiye 'etkin pişmanlık'

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen ay FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 772 kişiden 137'sinin etkin pişmanlıktan yararlandığını bildirdi.

1 Saat Önce
2021-07-16 16:28:06
FETÖ'den 137 kişiye 'etkin pişmanlık'

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Ankara Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, 1 Mayıs-30 Haziran tarihlerinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 772 kişiden 137'si etkin pişmanlıktan yararlandı.

Şüphelilerce teşhis edilen 2 bin 668 kişiden 627'sinin örgüt içerisinde faaliyet yürüttükleri ilk kez saptanarak haklarında suç duyurusunda bulunuldu.

Operasyonel birimlerce örgütün mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında emniyette 78, Kara Kuvvetleri Komutanlığında 32, jandarmada 107, Hava Kuvvetleri Komutanlığında 6, Adalet Bakanlığında 52, Maliye Bakanlığında 11 zanlı yakalandı. Diğer 4 operasyonda ise 405 şüpheli gözaltına alındı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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