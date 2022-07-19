FETÖ davası: 'Ben vatanı satmadım'

FETÖ'nün15 Temmuz darbe girişimi sanıkları eski Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Korgeneral Metin İyidil ile eski EDOK Kurmay Başkanı Tümgeneral Hamza Koçyiğit yeniden hakim karşısına çıktı.

Yargıtay'ın ikinci kez bozma kararının ardından Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, tutuklu sanıklar İyidil, Koçyiğit ve avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan hüküm kurulmasında isabetsizlik bulunmadığı, ancak alt sınırdan ceza verildiği değerlendirmesinin yer aldığı ilamı okudu.

Mahkeme başkanı, buna ilişkin savunma yapmaları için sanık ve avukatlarına söz verdi.

Yargıtay'ın ilamına katılmadığını belirten İyidil, kendisiyle ilgili birçok maddi hata ve yanlış hukuki değerlendirmeler yapıldığını iddia etti.

İlamda, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında görev ve rütbesinin gereğini yerine getirmediği nedeniyle üst sınırdan cezalandırılmasının istendiğini dile getiren İyidil, şöyle devam etti:

"O gece, bana bağlı olmayan birliklere neden gitmediğim için hesap soruluyor. Yüksek mahkemenin askeri temayül ve disiplini dikkate almadığını düşünüyorum. Bana bağlı karargah, darbecilerin eline geçmiş, gitsem onlar tarafından alıkonulacağım. Eğer karargaha gitseydim o gece Isparta'dan getirilmek istenen komando taburunun kışlasına dönmesini kim sağlayacaktı? Zırhlı Birlikler Komutanlığı'ndan tankların çıkışını kim engelleyecekti? Omzuma yıldız takılmasını beklerken bileklerime kelepçe vuruldu. O gece ulusal kanallara bağlanıp anayasa, demokrasi ve cumhuriyet bağlılığımı bildirdim ama bunlar görmezden geliniyor."

Darbecilere karşı kendisine bağlı birlikleri karargaha gitmeden sevk ve idare ettiği için suçlandığını öne süren İyidil, 15 Temmuz akşamı dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanı Bülent Bostanoğlu, 1. Ordu Komutanı Ümit Dündar ile Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'nın da darbecilere karşı birlikleri dışarıdan sevk ettiklerini söyledi.

İsnat edilen suçlamaların somut delilere dayanmadığını, daha önce hakkında beraat veren Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi kararının da kendisini doğruladığını savunan İyidil, buna rağmen tutukluluk halinin devamına hükmedildiğini söyledi.

Mahkemeden vicdani ve hukuki bir karar beklediğini dile getiren İyidil, beraatini talep etti.

"Ben vatanı satmadım"

Dönemin EDOK Kurmay Başkanı eski Tümgeneral Hamza Koçyiğit de askerlik görevi boyunca mesleğine ve milletine karşı sadakatsizlik yapmadığını iddia ederek, "Ben vatanı satmadım, ihanet etmedim, ihaneti de görmezden gelmedim." dedi.

Önceki savunmalarında da bu konuya dair birçok delil sunduğunu belirten Koçyiğit, kendisiyle aynı durumda olan bazı kişilerin beraat ettiğini söyledi.

Darbe girişimi sırasında FETÖ'cülerle hareket ettiğine dair dava dosyasında bir delil bulunmadığını ileri süren Koçyiğit, "Ancak o gece darbeye karşı verdiğimiz mücadele herkes tarafından biliniyor. Buna rağmen bugün tutuklulukta yedinci yıla girdik. Hukukun bir an önce işlemesini bekliyoruz." diye konuştu. Tutukluluğu nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadığını belirten Koçyiğit, iyi koşullarda tedavi görmek için beraatini talep etti.

Savcı 20 yıla kadar hapis istedi

Beyanların ardından İyidil'in avukatları, yargılandığı darbe davasında beraat eden dönemin Lojistik Komutanı Korgeneral Yıldırım Güvenç'in salon dışında olduğunu, kendisinin tanık olarak dinlenmesini istedi.

Bu talebi yerinde görmeyen mahkeme heyeti, esas hakkında mütalaasını sunması için savcıya söz verdi. Savcı, Yargıtay ilamı doğrultusunda eski generaller İyidil ile Koçyiğit'in, "anayasal düzeni ihlal teşebbüsüne yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sanık ve avukatların mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istemesi üzerine mahkeme, duruşmayı 14 Ekim'e erteledi. Ayrıca sanıkların tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Davanın geçmişi

Darbe girişiminden sonra İyidil ve Koçyiğit ile eski Harekat Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Tuğgeneral Lütfi İhsan Yanıkoğlu, eski EDOK Okullar Komutanı Korgeneral Abdullah Barutcu, eski Muharebe Geliştirme Başkanı eski Tuğgeneral Mehmet Topçu ve Binbaşı Ersal Duman hakkında dava açıldı.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince 27 Nisan 2018'deki karar duruşmasında, sanıklar İyidil, Koçyiğit ve Yanıkoğlu, "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Barutcu, Topçu ve Duman ise atılı suçlardan beraat etti. Kanun yolu incelemesi yapan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, İyidil'in beraatine karar verdi. Daire, diğer sanıklara ilişkin hükümleri ise hukuka uygun buldu.

Tahliye edilen İyidil, savcılığın itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Ceza Dairesi, istinaf mahkemesinin duruşma açmadan karar verilmesi nedeniyle İyidil hakkındaki beraat kararını kaldırdı.

Kararda ayrıca İyidil'in eylemlerinin "anayasal düzeni ihlale teşebbüs suçuna yardım" kapsamında olduğu ifade edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Koçyiğit ile beraatine hükmedilen Barutcu hakkındaki kararı da bozan daire, diğer 3 sanık yönünden kararları onadı.

Bunun üzerine İyidil, Koçyiğit ve Barutcu, yeniden Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Bozma kararının ardından dosyayı 2 Şubat 2021'de ikinci kez karara bağlayan Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi, bu kez 3 sanığı, aynı suçtan 12 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

Bu kararı da temyiz eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan sanık Barutcu'ya verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını onadı. Daire, İyidil ve Koçyiğit'e alt sınırdan ceza verildiği gerekçesiyle dosyayı ikinci kez bozdu. AA .