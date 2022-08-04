Fuat Uğur, KPSS sınavlarıyla ilgili iddiaların ardından FETÖ'ye dikkat çekerek örgütün kurumlarda ve sosyal medyada aktif olduğuna dikkat çekti

Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "KPSS sınavı, eğer sızıntının olmadığı net olarak tespit edilemeyecekse tekrar edilmeli..." uyarısında bulunduğu yazısında, CHP dahil bazı siyasi partilere sosyal medya üzerinden desteklerini gizlemeyen FETÖcüler olduğunu ileri sürdü. Uğur, FETÖ'nün Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a neden destek verdiğine ilişkin yorumda bulundu

Uğur'un "FETÖ'cüler hangi lideri daha çok destekliyor ve neden?" başlıklı bugünkü yazısından bir bölüm;

FETÖ dört koldan faaliyette. Hem kurumlarda, hem de sosyal medyada.

Özellikle sosyal medyadaki FETÖ trollerini Twitter'daki paylaşımlarımın altındaki yorumlardan izliyorum. İlgimi çeken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı eleştiren yazılarımda, altını yüzlerce yorumla doldurup hakaretler yağdıranların çoğunun FETÖ'cü olması.

Hadi Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik teveccühlerini anlıyorum. Ona büyük umut bağlıyorlar. Çünkü, iktidara geldiğinde devlet aygıtından ihraç edilen FETÖ'cüleri yeniden geri alma vaadinde bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Ekrem İmamoğlu'nu by-pass ettiği için çok kızdıkları Kılıçdaroğlu “KHK'lıları işe iade edeceğim” dediği için artık tüm FETÖ'cülerin gönüllerini kazanmış durumda.

Yurtta sulh, cihanda sulh Başbakanı olarak görev beklediği yıllara hep birlikte tanıklık ettiğimiz Meral Akşener'e hiç girmiyorum bile. Hele MHP'ye ele geçirmek için başlattığı “mücadele”de onun lehinde karar veren hâkim ve savcıların FETÖ'cü çıkması gibi “detay”lara hiç. Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın “Meral Hanım'ı cemaatçiler destekliyor” demesi ve yüzlerce ipucunu da es geçiyorum. Herkes her şeyi anladı artık, uzatmaya gerek yok.

"FETÖ'cüler Ümit Özdağ'a neden ümit bağladı?"

Ama Ümit Özdağ'ın görünürde de olsa FETÖ'ye terör örgütü sıfatını kullanarak ağır ithamları ve salvoları var. Misal İyi Parti İstanbul İl Başkanı, FETÖ sanığı ve casusluktan tutuklu Enver Altaylı'nın yeğeni Buğra Kavuncu için “O bir FETÖ'cüdür” diyebilecek kadar atak biri. Bir başka örnek. Kılıçdaroğlu gibi “KHK'lıları iade edeceğiz, isimlerini kayıtlardan sileceğiz” diyen Ali Babacan'a “Gidip FETÖ'nün elini öpeceğim de tam olsun. Ali FETÖCAN” diye Tweet atabilecek kadar da net. Hatta eski Genel Başkanı Meral Akşener'in FETÖ ile iş birliği yaptığını bile söyledi.(*)

O hâlde FETÖ'cü troller, neden ırkçı tahriklerinden dolayı eleştirdiğim Ümit Özdağ ile ilgili her yazı ve paylaşımımın ardından bana saldırıyorlar diye biraz kafa yordum ve anladım ki sebep başka. FETÖ'cüler Ümit Özdağ'ın ırkçı söylemlerle Türkiye'de kaotik ortam çıkarma ihtimalini seviyorlar. Ümit Özdağ'a ümit bağlamalarının nedeni bu.

Ümit Özdağ hangi “olay”ı yazsa yalan çıkıyor. Ama o hiç umursamadan yoluna devam edip bir başka yalan arayışına girebiliyor. Post Truth'un(**) Türkiye'deki versiyonu gibi âdeta.

'Suriyeli karşıtlığında iki ırkçı örnek'

Suriye karşıtlığı, mülteci düşmanlığı temelinde yürütülen bu ırkçı kampanyalar öyle ileri bir noktaya evrildi ki sonunda korkulan olmaya başladı. Önce Kayseri'de bir adam, alkolün de etkisiyle, belediye otobüsünde annesiyle Çerkesçe konuşan bir Çerkes gencine saldırdı “Niye Türkçe konuşmuyorsun ulan” diyerek. Dün de bir kadın kendi aralarında Kürtçe konuşan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına “Türk ülkesinde Türkçe konuşacaksınız, ne dediğinizi anlayacağım ben” diye bağırarak akla ziyan sözler söyledi.

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