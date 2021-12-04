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TIMETURK / GÜNDEM / FETÖ'cüler birbirlerini de dinlemişler... Örgüt içi komplolar açığa çıktı

FETÖ'cüler birbirlerini de dinlemişler... Örgüt içi komplolar açığa çıktı

Firari FETÖ'cü Önder Aytaç, örgüt yapılanmasının yurt dışı ayağında bir çekişme olduğunu söyleyerek, ABD'ye taşınan arşivlerden bahsetti.

2 Saat Önce
2021-12-04 09:17:26
FETÖ'cüler birbirlerini de dinlemişler... Örgüt içi komplolar açığa çıktı

FETÖ'nün kritik isimlerinden firari Önder Aytaç, örgüt içerisinde kimi isimlerin telefon konuşmalarının kayıt altına alındığını ve saklandığını öne sürdü.

Polis Akademisi'nden kovulan eski öğretim üyesi firari Önder Aytaç, FETÖ yapılanması içerisinde Fethullah Gülen'in ölümünden sonra başa geçmek için bir takım hamlelerde bulunanlar olduğunu öne sürdü.

'ARŞİVLER ABD'YE TAŞINDI'

Aytaç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda; 'mahrem yapılarla' ilişkili geniş bir ekibin başında M.Y. ve M.Ö isimli kişilerin bulunduğunu ve kimi isimlerin telefon konuşmalarını kaydederek, arşivlerini ABD'ye taşıdığını öne sürdü.

FETÖ içerisinde bir 'çekişme' olduğu söyleyen Aytaç, "Üst düzey yöneticileri etkilemek ve vazgeçilmezlik için ve heyet içi mücadeleyi depreştirmek için bu büyüklere el altından birbirlerini dinlemelerini veriyorlar. Fitne ateşine en tepede odun taşıyorlar" ifadelerini kullandı.

Telefon kayıtlarının paylaşılmasına karşı çıkanların da 'itibarsızlaştırılmakla' tehdit edildiğini savunan Aytaç, "Bu birbirine karşı sözde iki ekip iktidar müdalesi ve hocaefendi sonrası için yemeyecekleri halt yok" dedi.

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Aytaç hakkında 11 yıl 3 ay hapis cezası ve yakalama kararı bulunuyor.

Kaynak: veryansintv.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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