FETÖ'cü Öz ve Kara'yı eski bir kaymakam kaçırmış

Firari FETÖ'cü eski savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın kaçırılmasına yardım ettiği iddia edilen eski kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu ile ilgili iddianame hazırlandı.

İddianameye giren bir ihbara göre, savcıların üstelik makam aracı ile Ermenistan'a kaçmasına yardım eden kişinin Alibeyoğlu olduğu öğrenildi.

Kumpasların koordinatörü iki eski savcı, Zekeriya Öz ve Celal Kara... İkisi de FETÖ firarisi...

Nasıl kaçtıklarına dair dikkat çeken ihbar, eski kaymakam Ufuk Özen Alibeyoğlu hakkında hazırlanan iddianameye girdi.

Firari savcıları Ermenistan'a kaçırdığı ihbar edildi

Şüpheli Y.K.Y ifadesinde şunları aktardı:

"17/25 Aralık darbe girişimi savcıları Zekeriya Öz ve Celal Kara'nın Sarp Sınır Kapısı'ndan kaçmasından iki gün sonra Posof İlçe Kaymakamı Ufuk Özen Alibeyoğlu'nun devletin makam aracı ile Türkgözü Sınır Kapısı'ndan girerek FETÖ'cü savcılarla buluştuğu ve bu savcıları makam aracı ile Ermenistan'a kaçırdığını halktan ve polis arkadaşlardan duydum."

Eski kaymakam Alibeyoğlu'nun 15 yıla kadar hapsi istendi

Son olarak Ardeşen Kaymakamlığı yapan Ufuk Özen Alibeyoğlu 25 Ocak 2021'de açığa alındı, 10 Haziran 2022'de tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede, eski kaymakam Alibeyoğlu'nun ankesörlü hatlardan arandığı, operasyonel hat ile örgütün gizli sorumluları ile iletişime geçtiği ve FETÖ mensupları ile arasında para transferinin olduğu belirtildi.

Firari savcılar hala bulunamadı

Firari FETÖ'cüler Zekeriya Öz ve Celal Kara ise hala bulunamadı. Ancak haklarında Almanya'da görüldüklerine dair çok sayıda ihbar var.

TRTHaber