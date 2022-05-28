FETÖ'cü Enes Kanter'den tepki çeken hareket! Erdoğan posterini çiğnedi

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterini ayaklarının altına aldığı bir video paylaştı. Kanter'in hareketi büyük tepki topladı.

FETÖ'cü Enes Kanter'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu posteri ayaklarının altına almasına tepki yağıyor.

ABD istihbarat teşkilatı CIA bağlantılı Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanya da gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serilirken, insanlar bu posterlere basarak liderlere tepkilerini gösterdi.

ABD vatandaşı olduktan sonra “Freedom” soyadını alan FETÖ'cü Enes Kanter de aynı organizasyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu posteri ayaklarının altına alması büyük tepki çekti.

"FETÖ'CÜ ENES KANTER BU HAKARETİ TÜRK MİLLETİNE YAPMIŞTIR"

Videonun sosyal medyada paylaşılması üzerine sosyal medyadan tepki yağdı. Kullanıcılar "Ener Kanter bu hakareti Türk Milletine yapmıştır." diyerek "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhurbaşkanına kimse böyle Terbiyesizlik yapamaz derhal cezası verilmelidir haddini bil!" yorumları yaptı.

Enes Kanter, CIA Direktörü William J. Burns ile

ABD vatandaşlığına geçtikten sonra soyadına “Freedom (özgürlük)” kelimesini ekleten FETÖ‘cü basketbolcu Enes Kanter, CIA Direktörü William J. Burns ile bir araya gelmişti. Kanter, görüşme sırasında çekilen bir fotoğrafını Twitter hesabından “Harika bir sohbet gerçekleştirdik. Arkadaşlığın için teşekkür ederim” notuyla paylaşmıştı.