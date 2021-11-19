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TIMETURK / GÜNDEM / FETÖ'cü binbaşılara kapıyı polis açtı!

FETÖ'cü binbaşılara kapıyı polis açtı!

FETÖ soruşturması kapsamında firari jandarma 'mahrem imamı' Mehmet Sağlam'ın evinde arama yapıldığı sırada ikametgaha gelen iki kişinin, ihraç edilmiş eski binbaşılar olduğu ortaya çıktı.

12 Dakika Önce
2021-11-19 18:43:53
FETÖ'cü binbaşılara kapıyı polis açtı!

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, örgütün "jandarma mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle aranan Mehmet Sağlam'ın Pursaklar ilçesindeki evinde arama yapılmasına karar verildi.

Bunun üzerine eve giden polis ekibi, arama çalışmasına başladı. Bir süre sonra zil çaldı, gelen iki kişiye kapıyı polis açtı. Polisi karşısında gören kişilere, şüpheli tavırlar sergilemeleri nedeniyle kimlik sorgusu yapıldı.

FETÖ'den ihraç edilen eski binbaşılar

Gelenlerden birinin gösterdiği kimlik kartının sahte olduğunun anlaşılması üzerine detaylı inceleme başlatıldı. İki kişinin, FETÖ'den ihraç edilen eski binbaşılar S.G. ve A.A. olduğu anlaşıldı.

Şüphelilerden S.G'nin, örgüt üyeliği suçundan hakkında açılan davanın Erzurum'da devam ettiği tespit edildi. Sorgularında, mahrem imamın evine neden geldikleri sorusuna çelişkili yanıt veren şüphelilerden biri, sağlık sorunu yaşadığını, hacamat yaptırmak için ikametgaha geldiğini iddia etti.

Gözaltına alınan şüpheliler, "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest kalmasına hükmetti.

Öte yandan şüphelilerin arama yapılan eve gelişlerine ilişkin güvenlik kamerası kayıtları da soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde, şüphelilerin apartmana giriş yaptıkları ve asansörle arama yapılan daireye çıktıları anlar yer aldı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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