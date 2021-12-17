'FETÖ, ABD'nin terör örgütleri listesinde yer almıyor'
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayımladığı ve her ülkeyi tek tek inceleyen 'Terörizm Raporu' yayımlandı. Raporun Türkiye bölümünde, 'PKK, DHKP/C ve IŞİD gibi terör örgütleriyle mücadele edildiği' belirtiliyor. Ancak listede FETÖ yok!
2021-12-17 07:49:14
Gülen yapılanmasına da değinilen raporda, Fetullah Gülen için "kendi rızasıyla sürgünde olan siyasi figür" ifadesi kullanılıyor ve "2016 darbe girişimi sonrası hükümet bu hareketi Fetullah Terör Örgütü - FETÖ olarak tanımladı" deniliyor.
Raporda, daha önceki raporlarda da yer alan ve Türkiye'den tepki çeken açıklamaya bir kez daha yer veriliyor: FETO, ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmez.
Gülen yapılanmasının hedef alındığı hukuki süreçlere de raporda değiniliyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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