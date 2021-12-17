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'FETÖ, ABD'nin terör örgütleri listesinde yer almıyor'

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın her yıl yayımladığı ve her ülkeyi tek tek inceleyen 'Terörizm Raporu' yayımlandı. Raporun Türkiye bölümünde, 'PKK, DHKP/C ve IŞİD gibi terör örgütleriyle mücadele edildiği' belirtiliyor. Ancak listede FETÖ yok!

4 Saat Önce
2021-12-17 07:49:14
'FETÖ, ABD'nin terör örgütleri listesinde yer almıyor'

Gülen yapılanmasına da değinilen raporda, Fetullah Gülen için "kendi rızasıyla sürgünde olan siyasi figür" ifadesi kullanılıyor ve "2016 darbe girişimi sonrası hükümet bu hareketi Fetullah Terör Örgütü - FETÖ olarak tanımladı" deniliyor.

Raporda, daha önceki raporlarda da yer alan ve Türkiye'den tepki çeken açıklamaya bir kez daha yer veriliyor: FETO, ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmez.

Gülen yapılanmasının hedef alındığı hukuki süreçlere de raporda değiniliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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