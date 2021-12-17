'FETÖ, ABD'nin terör örgütleri listesinde yer almıyor'

Gülen yapılanmasına da değinilen raporda, Fetullah Gülen için "kendi rızasıyla sürgünde olan siyasi figür" ifadesi kullanılıyor ve "2016 darbe girişimi sonrası hükümet bu hareketi Fetullah Terör Örgütü - FETÖ olarak tanımladı" deniliyor.

Raporda, daha önceki raporlarda da yer alan ve Türkiye'den tepki çeken açıklamaya bir kez daha yer veriliyor: FETO, ABD tarafından terör örgütü olarak kabul edilmez.