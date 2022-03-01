DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Feribottan denize atlayan genç kurtarılamadı
6 Rus uçağı düşürdü! ‘Kiev’in hayaleti' pilot kim?
ABD ve AB, Suriyeli/Afgan mültecilerin aksine Ukraynalılara neden kucak açıyor?
JP Morgan: Rus ekonomisi yüzde 20 küçülecek
Doğal gazda zam
Elektrikte yeni tarife yarın başlıyor
Putin savaşın durması için şartlarını iletti
Sırbistan: Ukraynalı mültecileri almaya hazırız
TFF, yayın ihalesi kararını duyurdu
26 Rus isim daha yaptırım listesinde
Nişanyan: ABD ile birlikte Türkler de dağılan SSCB’nin üzerine çullanmıştı
Dogecoin hedef fiyatı kaç dolar?
Masadan ‘2. Tur’ kararı çıktı! Ukrayna ve Rusya'dan ilk açıklamalar
Çavuşoğlu’ndan ‘savaş gemisi’ açıklaması
Akaryakıt indirimi 1 Mart 2022 | Benzin ve motorinde ne kadar indirim yapıldı? Motorin ve benzin ne kadar oldu?

TIMETURK / GÜNDEM / Feribottan denize atlayan genç kurtarılamadı

Feribottan denize atlayan genç kurtarılamadı

Çanakkale Boğazı'nda feribottan denize atlayan Mehmet Kutay Özcan (29), Sahil Güvenlik ekibi tarafından sudan çıkarıldı. Eğitim gördüğü Ukrayna'dan bir ay önce Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ailesinin yanına döndüğü öğrenilen Özcan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2022-03-01 01:02:23
Feribottan denize atlayan genç kurtarılamadı

Çanakkale'den Eceabat ilçesine gitmek üzere saat 17.00'de hareket eden feribota binen Mehmet Kutay Özcan, iddiaya göre Eceabat açıklarında denize atladı. Olayı görenlerin kaptana bilgi vermesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Botu çağrıldı. Suda hareketsiz şekilde duran Mehmet Kutay Özcan, bota alınarak, karaya çıkarıldı. Sahilde bekleyen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Özcan, sevk edildiği Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özcan'ın, yaklaşık 1 ay önce eğitim gördüğü Ukrayna'dan Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki ailesinin yanına döndüğü öğrenildi.

621d27dc470a9b418cc8deed

Mehmet Kutay Özcan'ın Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından denizden çıkarılma anı ise feribottaki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş