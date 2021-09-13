Fehmi Koru’nun iddiası: Berat Albayrak göreve iade edilebilir

Gazeteci ve yazar Fehmi Koru, Instagram hesabından yayınladığı istifa mektubunun ardından ortalarda görünmeyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yeniden Hazine Bakanı olabileceğini iddia etti.

Gazeteci ve yazar Fehmi Koru, Instagram hesabından yayınladığı istifa mektubunun ardından ortalarda görünmeyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden Hazine Bakanı olabileceğini iddia etti. Koru, uzun süre sonra Trabzonspor - Galatasaray maçında tribünlerden görüntü veren Albayrak için "Belki kendisi de görevine iade edilir, neden olmasın?" diye yazdı. "23 Eylül'e dikkat" uyarılarını hatırlatan Femi Koru, dikkat çeken soruları gündeme getirdi. İşte Koru'nun yazısının ilgili bölümü;

23 Eylül'de ne olacak?

- Ekonomi yazarları bir süredir ısrarla “23 Eylül'e dikkat” uyarısında bulunup duruyorlar. Bekledikleri, Merkez Bankası'nın o tarihte yapacağı toplantısında şimdiye kadar sürdürdüğü çizgiden vazgeçmesi...

23 Eylül'de Merkez faiz düşürürse...

- Son zamanlarda benimsenen bazı yöntemlerin, görevinden aniden affını isteyen ve af talebi kabul edilen eski hazine ve maliye bakanının politikalarına dönüş olduğunu, 23 Eylül'de bekledikleri gibi bir karar Merkez Bankası'ndan çıkarsa, bunun yeniden ve bütünüyle eski politikalara dönüş olacağını yazıp söylüyorlar.

Belki de görevine iade edilir

- Zaten eski bakan da dün Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Galatasaray maçını tribündeki özel locada çocuklarıyla izlemiş. Aylar sonra halk içinde verdiği ilk görüntü bu. Politikalarına tam anlamıyla yeniden dönülecekse belki kendisi de görevine iade edilir, neden olmasın?

Taşlar asıl medyada oynayacak

- Taşların esas oynamasını beklediğim alan medya. Ufaktan araya mesafe koyanlar var orada, ancak bu henüz tam yaygınlaşan bir eğilim haline gelmedi. Gelecektir.

'Geliyor gelmekte olan' ne demek? Yoksa...

- Bunlar üzerinde düşünürken CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlerle konuşurken “Geliyor gelmekte olan” dediğini işittim. Aynı kalıbı birkaç ay önce İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener de kullanmıştı. Galiba ‘suç örgütü lideri' diye anılan Sedat Peker de videolarında kullanmıştı aynı kalıbı.

Ne demek istiyor olabilirler? “Çok güzel şeyler olacak” bir önceki seçimin sloganıydı, “Geliyor gelmekte olan” da yeni seçim için mi düşünülüyor yoksa?

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.