Fehmi Koru 'dan CHP'ye 'Abdullah Gül' uyarısı

Gazeteci Fehmi Koru, CHP’ye gelecek seçimler için cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi kapsamında Abdullah Gül uyarısı yaptı.

Gazeteci Fehmi Koru, " CHP'den ve yakın çevresinden yükselen Abdullah Gül karşıtı sesler siyasi akıldan yoksun…" başlık bir yazı kaleme aldı.

Türkiye'nin bir iktidar değişikliğine ihtiyacı olduğunu vurgulayan Koru, CHP'ye cumhurbaşkanı adayını belirlenmesi konusunda 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül üzerinde uyarılarda bulundu.

İşte Fehmi Koru'nun CHP'yi uyaran Abdullah Gül yazısı şu şekilde:

"CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi gerçekten zor. Cumhuriyet'ten yaşlı bir partinin başında ve onu günümüzle barıştırmaya çalışırken hem partisi içerisinden hem de parti üzerinde etki kullanmaya alışık çevrelerden gelen anlamsız eleştirilere muhatap.

Onu her dinlediğimde dev dalgalar üzerinde sörf yapan birini izlediğim hissine kapılıyorum.

Dev dalgalarla boğuşmak büyük maharet ister.

Kılıçdaroğlu'nun siyasete atılmadan önceki meslek hayatı genellikle sayılarla boğuşarak geçmişti. Hesap adamı olması gerekiyor ve öyle olduğunu siyasette de belli ediyor. Yakın-uzak dostları ise, hiç değilse sesleri yüksek çıkanları, sonuç almak için kendilerini feda etmeye hazır kamikaze pilotları gibiler.

Onlara rağmen ülkenin içine düştüğü -düşürüldüğü- karmaşadan bir başarı hikayesi çıkarmayı başarabilecek mi Kılıçdaroğlu?

Her geçen gün bu soruya cevap vermede biraz daha zorlanıyorum.

Türkiye'nin gündeminde en önemli madde ekonomi görünse de, ekonomi de dahil ülkenin karşı karşıya kalınan hemen her sorununun çözümünü kolaylaştıracak gündem maddesi ufukta kendini belli eden seçimler…

Milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri…

Kılıçdaroğlu, kendi partisi ve içerisinde yer aldığı Millet İttifakı için girdiği ilk sınav olan yerel seçimlerden, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda büyükşehir belediyelerini kazanarak, alnının akıyla çıktı.

Bunu İstanbul'da ‘sağ partili' bir aileden birini, Ankara'da daha önce MHP'den aday olmuş birini aday göstermeyi partililerine kabul ettirerek sağlayabildi.

İki seçim önce de, MHP'nin telkin ettiği cumhurbaşkanı adayını partililerine destekletmişti Kılıçdaroğlu. [O seçimde aday gösterdikleri Ekmeleddin İhsanoğlu genel kamuoyunca hiç tanınmadığı halde yüzde 38.44 oy alabilmişti.]

Şimdi, 2014'te o tercihi yaptığı için, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi aday belirleme sürecinde sağlıklı karar alması gerektiğinde, manevra alanı daraltılmak isteniyor.

Arada yapılan (2017) anayasa değişikliği referandumunda yüzde 51.41 oyla kabul edilen yeni sistem –Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi– ile birlikte seçilebilmek için ‘yüzde 50+1' şartı getirildiği için, Cumhurbaşkanlığı seçimi eskisinden çetin hale geldi.

Sonrasında yapılan (2018) ilk seçimde Kılıçdaroğlu'nun partisi CHP'nin kendi içerisinden çıkartılan adayı ancak yüzde 30.64 oy alabilmiş, MHP'nin desteklediği iktidar partisi AK Parti'nin adayı ise yüzde 52.59 oyla anayasanın öngördüğü çıtayı rahatlıkla aşabilmişti.

Cumhur İttifakı'nın gelecek seçime yine aynı adayla girmesi bekleniyor.

Üç yıl önceki seçimde yüzde 52'nin üzerinde oy alarak ilk turda seçilebilmiş adayıyla…

Millet İttifakı'nın adayı kim olacak?

Bu soruya şimdilik bir isim telaffuz ederek cevap verilemiyor; ancak yine de doğal aday-adaylarının kimler olduğu biliniyor. En fazla telaffuz edilenler CHP'den isimler; parti içerisinden veya medyadan sıkı CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisinin aday olması gerektiği görüşündeler.

İttifak'ın en çok alabilen partisi CHP olduğu için adaylıkta onun hakkı olduğu düşünülüyor…

Olacak mı?

Bilemiyorum. Ancak bildiğim ve Kılıçdaroğlu'nun kendisinin de bildiğini umduğum, Millet İttifakı kendisini aday gösterdiği takdirde sandıkta bir kez daha yenilgi yaşanmasının kaçınılmaz olacağıdır.

Kaynak: milligazete.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.