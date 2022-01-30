Fehmi Koru: Bir bakan daha gidici...

Fehmi Koru, Adalet Bakanı'nın yerine atanan isme bakıldığında bir bakanın daha gidici olduğunu söyledi. Koru, gidici olacak bakanın ismini söyledi.

Gazeteci Fehmi Koru, kişisel blogunda yazdığı köşe yazısında Adalet Bakanı ve Hazine Bakanı'nın yerlerine atanan yeni isimlere bakıldığında bir bakanın daha gidici olduğunu belirtti.

"Kabinede gece yarısı yaşanan adalet bakanının, bürokraside TÜİK başkanının yerlerinden olmasıyla sınırlı kalacak mı? Yoksa başka değişiklik/ler de söz konusu olabilir mi?" diye soran Koru, "Başka kim gidebilir?” diye düşündüğümde aklıma biraz yukarıda yaptığım “İç ve dış muhalefet ile dişe diş mücadele dönemi” açılacağı tespitimin ‘dış muhalefet' bölümü geliyor." diye yazdı.

Dışişleri Bakanı, hiç kuşkusuz kendisini o göreve getiren iradenin yönlendirmesiyle, bir süredir en fazla vaktini aranın açık olduğu ülkelerle yakınlaşma çabasına ayırdığını belirten Koru, şöyle devam etti:

"Mısır'la başladı, Birleşik Arap Emirlikleri ile devam etti, Ermenistan'la mesafe aldı, İsrail ve Suudi Arabistan ile bile yeni birer sayfa açılması yolunda girişimleri oldu.

Hemen her şeyin seçime ayarlı olduğu şu günlerde, bir biri ardına hayata geçirilen bu yakınlaşma arayışları oya tahvil edilebilir mi, yoksa çatışmacı bir söylem mi tereddütte olan AK Parti seçmenleri üzerinde daha ikna edici sonuç getirebilir?

Ayrıca, galiba bu arayışlardan beklendiği kadar sıcak cevaplar da alınamadı."

"Hazine bakanı ve adalet bakanı gitti yerlerine yenileri geldi; dışişleri bakanlığında da değişim yaşanırsa şaşırmamanız için, bu beklentimi paylaşmak istedim." diye yazan Koru, "Giden bakanlara bakarak bu beklentiye ulaşmış değilim, yerlerine gelenlerin özellikleri beni böyle düşündürüyor." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet'e göre ise görevden alınacaklar

Öte yandan Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberinde ise, "Gül'ün görevden azli ile birlikte, yeniden gözler olası kabine değişikliğine çevrildi. Erdoğan'ın, 'birden kabine değişikliğine gitmeyeceği, aynı Lütfi Elvan ve Gül gibi isimlerde olduğu gibi, peyderpey kabinede değişiklik yapacağı' da dillendiriliyor. Gül'ün ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de “görevden alınacağı” konuşuluyor. Burada en dikkat çeken ismin ise Çavuşoğlu olduğu belirtiliyor. Kulislerde, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 'Çavuşoğlu'nun yerine gelebileceği' ileri sürülürken, Erdoğan'ın Bekir Pakdemirli'ye de orman yangınları sırasında Türk Hava Kurumu uçaklarıyla ilgili tartışmalarda “pasif kaldığı” gerekçesiyle 'kızgın olduğu' dile getiriliyor." ifadesi kullanıldı. .