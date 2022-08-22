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Feci bir kaza haberi de Bursa’dan! Çok sayıda yaralı var

Bursa'da belediye otobüsü, arıza nedeniyle yol kenarında duran kamyonete çarparak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otobüste bulunan 21 kişi yaralandı.

27 Dakika Önce
2022-08-22 11:14:17
Feci bir kaza haberi de Bursa’dan! Çok sayıda yaralı var

Murat Mutlu idaresindeki kamyonet, Avrupa Konseyi Bulvarı Mutlular Mahallesi civarında arızalanarak sol şeritte durdu.

O sırada arkadan gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen belediye otobüsü, kamyonete çarptıktan sonra yol kenarındaki bahçeye savruldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otobüsteki 21 kişi yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otobüs de çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

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