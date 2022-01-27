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Fazıl Say, Sezen Aksu'nun ''Avcı'' şiirini besteleyecek
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Fazıl Say, Sezen Aksu'nun ''Avcı'' şiirini besteleyecek

Sezen Aksu'nun Türkiye gündeminde çokça tartışılan 'Avcı' şiirini Fazıl Say besteleyecek.

53 Dakika Önce
2022-01-27 14:10:00
Fazıl Say, Sezen Aksu'nun ''Avcı'' şiirini besteleyecek

Fazıl Say, Sezen Aksu'nun tepkilere cevaben yazdığı ve bir günde 70'ten fazla dile çevrilen ‘Avcı' adlı şiiri besteleyeceğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Say, "Önümde 'Avcı' adındaki şiir. Nasıl bestelerim diye düşünüyorum. Merak etmeyin, Şairinden izin aldım. Kendisi bestelemeyecekmiş, yapmak isterim bu durumda. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım layık olmak için" dedi.

Say, "Sezen Aksu'nun en anlamlı şiiri" dediği sözlere yapacağı besteye 2023 için hazırladığı 'Kadın Şairler' adlı projesinde yer vereceğini de belirtti:

"Bir 'kadın şairler' projemden bahsetmiştim. 2023'e yetiştireceğim. Gülten Akın, Birhan Keskin, Nilgün Marmara, Gonca Özmen, Lale Müldür ve daha pek çok şair, genç şairler de var, 15. yüzyıldan Zeynep Hatun da var. Elbette ki Sezen Aksu da var. Ve bence en anlamlı şiiri.. Çalışmaya." .

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