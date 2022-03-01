Fazıl Say: Orada dur Putin!

Ünlü piyanist Fazıl Say, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer güç açıklamalarına sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ordusunun caydırıcı (nükleer) gücünü harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından ‘savaşa hayır' etiketi ile "Nükleer' mi, Orada dur Putin!" paylaşımını yaptı.

'BİNLERCE ÖLÜME SEBEBİYET VERDİĞİ YETMEDİ'

Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Savaş başlattığı, binlerce ölüme sebebiyet verdiği yetmedi! Rus halkı bu çılgınlığın önüne geçsin isterim. Sanatta, sporda, bilimde bu derece derin ve ileri bir toplumdur ruslar. 'Yeter artık Putin' desinler isterim." .