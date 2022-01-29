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Fazıl Say'ın Kılıçdaroğlu isyanı: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı
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Fazıl Say'ın Kılıçdaroğlu isyanı: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayına soruları yanıtladı. Yayın sırasında ünlü piyanist Fazıl Say, Kılıçdaroğlu'na sosyal medya hesabından isyan etti.

2 Saat Önce
2022-01-29 08:12:23
Fazıl Say'ın Kılıçdaroğlu isyanı: CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı

Halk TV'deki Suat Toktaş ile Liderler Özel programına katılan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gündemi değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarını 15 dakika dinledikten sonra sosyal medyadan isyan eden ünlü müzisyen Fazıl Say, tepki çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından açıklama yapan Say, ''15 dakikadır Halk Tv seyrediyorum. Şunu düşündüm; Bence CHP genel başkanı keşke Canan Kaftancıoğlu olsaydı…'' diye isyan etti.

Ekran Resmi 2022-01-29 08.15.27 .

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