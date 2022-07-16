Fazıl Say'ı çılgına çeviren paylaşım!

Ünlü piyanist Fazıl Say, Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali’ye sosyal medya üzerinden sert çıktı. Bali'ye yanıt veren Say, 'Sen müzisyen değilsin. Sadece müzik habercisi olabilirsin' ifadelerini kullandı.

Sanatçı Fazıl Say ve Andante Klasik Müzik Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Serhan Bali arasında dönen polemik, sosyal medyada gündem oldu.

Serhan Bali, Twitter hesabından, Fazıl Say'ın müzik tarzını ve son çalışmasını eleştiren “21. yüzyılda nasıl bir Beethoven duymak istersiniz?” başlıklı makaleyi paylaştı.

"SEN MÜZİSYEN DEĞİLSİN"

Bunun üzerine Twitter üzerinden Serhan Bali'ye cevap veren Fazıl Say, “Sen müzisyen değilsin. Sadece müzik habercisi olabilirsin" ifadelerini kullandı. Bali'nin de cevap vermesiyle polemik büyüdü.

.