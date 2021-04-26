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Fazıl Say'dan 'soykırım' tepkisi

ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesinin ardından Fazıl Say sosyal medya hesabından tepkisini dile getirdi.

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26.04.2021 13:16:21
Fazıl Say'dan 'soykırım' tepkisi

Piyanist ve besteci Fazıl Say, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ve 'büyük felaket' ifadelerini kullanmasına tepki gösterdi.

Biden'ın sözlerine tepki gösteren Fazıl Say, "Amerika'nın, 'Kızılderili soykırımı' ve Japonya'ya attıkları atom bombalarının hesaplaşmasını yapmadan, Orta Doğu'da uyguladığı vahşi ‘böl ve yönet' işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzeltsin" ifadelerini kullandı.

 

İşte Fazıl Say'ın sosyal medya hesabından yaptığı o paylaşım;

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Nur Han

Bu tür milli meselelerde yapılması gerekeni yaparak, devletinin yanında yer alan, milletinin hislerine tercüman olan açıklamasını çok doğru buldum. Kendisini sözde sanatçı, aydın, akademisyen vs olarak niteleyen ve her durumda devlete karşı cephe almayı kendisine görev addedenlere örnek olur umarım.

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