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Fazıl Say'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak paylaşım! 'Açık ve net aday o olmalıdır'

Ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Aday Kılıçdaroğlu olmamalı, Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur, ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır' açıklamasında bulundu.

2 Saat Önce
2022-02-23 10:33:48
Fazıl Say'dan Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak paylaşım! 'Açık ve net aday o olmalıdır'

Piyanist Fazıl Say, "toplumun umutlarla ayakta kaldığını" belirterek, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu olması gerektiğini savundu. Say, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmaması gerektiği düşüncesini dile getirirken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da iddialı bir aday olabileceğini ifade etti.

Fazıl Say, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kılıçdaroğlu'nun ve tüm CHP'lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları... Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır" dedi.

Say, bir takipçisinin "Hemen tamamlamak isterim izninizle, ya da Mansur Yavaş olmalıdır"sözleri üzerine şunları söyledi:

"Evet olabilir. Emin değilim. İmamoğlu'nun tüm topluma etkisinin ve inandırıcılığının daha derin daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Bir kere; aday Kılıçdaroğlu olmamalı. Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur. Elbette destekleriz. Ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır."
Aynı paylaşımı Instagram hesabından da yapan Say, takip ettiği anketlere işaret etti ve saydığı özellikleri itibarıyla İmamoğlu'nun öne çıktığını dile getirdi.
Say, şunları yazdı:
"Bir kere, benim bir yıldır takip ettiğim tüm anketlerde aday olarak İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'ndan 10 puan daha fazla. Bu durumda bu üç isimden biri kesin eleniyor matematikte. Mansur Yavaş mı İmamoğlu mu sorusuna ise, mantıklı bazı cevaplar olur. Daha genç olan, her kesime daha yakın olan, daha barışçıl olan, İstanbul, Karadeniz ve Güneydoğu'da daha etkili olan, popülerliği daha yüksek olan, mitinglerde daha etkili olan, tüm bu kriterler birleşince İmamoğlu kalır geriye. Bence öyle..."
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