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Fazıl Say'dan Genco Erkal mesajı: Dokundurtmam

Piyanis Fazıl Say, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında hapis istemiyle dava açılan tiyatro sanatçısı Genco Erkal'a sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sahip çıktı.

15 Dakika Önce
2021-08-24 21:51:32
Fazıl Say'dan Genco Erkal mesajı: Dokundurtmam

Piyanist Fazıl Say, usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak olmasına tepki gösterdi. Say, Instagram hesabından “Genco Erkal Türkiye'dir; kılına dokundurtmayacağım Genco'muzun!” diyorum. O kadar!" ifadelerini kullandı.

83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal, 2016 yılına ait iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

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Fazıl Say: Genco Erkal Türkiye'dir, kılına dokundurmayacağım Genco'muzun; rezillik bu, artık yetti!

Fazıl Say: Genco Erkal Türkiye'dir, kılına dokundurmayacağım Genco'muzun; rezillik bu, artık yetti!

24 Ağustos 2021 21:06

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Piyanist Fazıl Say, usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak olmasına tepki gösterdi. Say, Instagram hesabından “Genco Erkal Türkiye'dir; kılına dokundurtmayacağım Genco'muzun!” diyorum. O kadar!" ifadelerini kullandı.

83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal, 2016 yılına ait iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Fazıl Say'dan tepki: Rezillik bu ve artık yetti!

Fazıl Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Erkal'ın fotoğrafını paylaşarak şu satırlarla tepki gösterdi:

"Genco Erkal yalnız değildir.

Genco Erkal Türkiye'dir!

Efsane sanatçımızdır.

83 yaşındadır ve Açılan SAÇMASAPAN “CB'ye hakaret”(?) davasında 4 yıl hapsi isteniyor.

“Yazıklar olsun” demiyorum.

“Kılına dokundurtmayacağım Genco'muzun!”Diyorum.

O kadar!!

Korkaklar!

Dava açacaklarına, ceketini ilikleyip eğilsinler böyle büyük bir sanatçının önünde. Rezillik bu ve artık yetti!!!"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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