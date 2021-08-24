Fazıl Say'dan Genco Erkal mesajı: Dokundurtmam

Piyanis Fazıl Say, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında hapis istemiyle dava açılan tiyatro sanatçısı Genco Erkal'a sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sahip çıktı.

Piyanist Fazıl Say, usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak olmasına tepki gösterdi. Say, Instagram hesabından “Genco Erkal Türkiye'dir; kılına dokundurtmayacağım Genco'muzun!” diyorum. O kadar!" ifadelerini kullandı.

83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal, 2016 yılına ait iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

T24 Logo

Son Dakika

Video

Yazarlar

Gündem

T24 Haftalık

Kitap24

Dünya

Ekonomi

Spor

Tüm Haberler

Basında Bugün

Hava Durumu

Döviz

Galeri

Konular

Mizah Dergileri

Bir Bakışta Bugün

Gündem

Fazıl Say: Genco Erkal Türkiye'dir, kılına dokundurmayacağım Genco'muzun; rezillik bu, artık yetti!

Fazıl Say: Genco Erkal Türkiye'dir, kılına dokundurmayacağım Genco'muzun; rezillik bu, artık yetti!

24 Ağustos 2021 21:06

-A+

Piyanist Fazıl Say, usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak olmasına tepki gösterdi. Say, Instagram hesabından “Genco Erkal Türkiye'dir; kılına dokundurtmayacağım Genco'muzun!” diyorum. O kadar!" ifadelerini kullandı.

83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal, 2016 yılına ait iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Fazıl Say'dan tepki: Rezillik bu ve artık yetti!

Fazıl Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Erkal'ın fotoğrafını paylaşarak şu satırlarla tepki gösterdi:

"Genco Erkal yalnız değildir.

Genco Erkal Türkiye'dir!

Efsane sanatçımızdır.

83 yaşındadır ve Açılan SAÇMASAPAN “CB'ye hakaret”(?) davasında 4 yıl hapsi isteniyor.

“Yazıklar olsun” demiyorum.

“Kılına dokundurtmayacağım Genco'muzun!”Diyorum.

O kadar!!

Korkaklar!

Dava açacaklarına, ceketini ilikleyip eğilsinler böyle büyük bir sanatçının önünde. Rezillik bu ve artık yetti!!!"

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.