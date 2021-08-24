Fazıl Say'dan Genco Erkal mesajı: Dokundurtmam
Piyanis Fazıl Say, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında hapis istemiyle dava açılan tiyatro sanatçısı Genco Erkal'a sosyal medyadan yaptığı açıklama ile sahip çıktı.
2021-08-24 21:51:32
Piyanist Fazıl Say, usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak olmasına tepki gösterdi. Say, Instagram hesabından “Genco Erkal Türkiye'dir; kılına dokundurtmayacağım Genco'muzun!” diyorum. O kadar!" ifadelerini kullandı.
83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal, 2016 yılına ait iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.
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Fazıl Say: Genco Erkal Türkiye'dir, kılına dokundurmayacağım Genco'muzun; rezillik bu, artık yetti!
Fazıl Say: Genco Erkal Türkiye'dir, kılına dokundurmayacağım Genco'muzun; rezillik bu, artık yetti!
24 Ağustos 2021 21:06
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Piyanist Fazıl Say, usta tiyatro sanatçısı Genco Erkal'ın sosyal paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret'ten 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak olmasına tepki gösterdi. Say, Instagram hesabından “Genco Erkal Türkiye'dir; kılına dokundurtmayacağım Genco'muzun!” diyorum. O kadar!" ifadelerini kullandı.
83 yaşındaki sanatçı Genco Erkal, 2016 yılına ait iki sosyal medya paylaşımı nedeniyle 'cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla 4 yıl 2 aya kadar hapis istemiyle yargılanacak.
Fazıl Say'dan tepki: Rezillik bu ve artık yetti!
Fazıl Say, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Erkal'ın fotoğrafını paylaşarak şu satırlarla tepki gösterdi:
"Genco Erkal yalnız değildir.
Genco Erkal Türkiye'dir!
Efsane sanatçımızdır.
83 yaşındadır ve Açılan SAÇMASAPAN “CB'ye hakaret”(?) davasında 4 yıl hapsi isteniyor.
“Yazıklar olsun” demiyorum.
“Kılına dokundurtmayacağım Genco'muzun!”Diyorum.
O kadar!!
Korkaklar!
Dava açacaklarına, ceketini ilikleyip eğilsinler böyle büyük bir sanatçının önünde. Rezillik bu ve artık yetti!!!"
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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