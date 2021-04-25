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Fazıl Say'dan Biden'a ''soykırım'' tepkisi

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmasına tepki gösterdi.

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25.04.2021 11:59:07
Fazıl Say'dan Biden'a ''soykırım'' tepkisi

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine ilişkin Fazıl Say, sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

Biden'ın sözlerine tepki gösteren ünlü piyanist, "Amerika'nın, 'Kızılderili soykırımı' ve Japonya'ya attıkları atom bombalarının hesaplaşmasını yapmadan, Orta Doğu'da uyguladığı vahşi ‘böl ve yönet' işgalciliğinin milyonların ölümüne sebep olmasının hesaplaşmasını yapmadan diğer ülkelerle uğraşması artık ciddiye alınamaz. Önce kendini düzeltsin" ifadelerini kullandı.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Say, "12-13 yıl önce Türkiye, Ermenistan'a “gelin beraber araştıralım bu tarihi muallakta bir şey kalmasın, beraber aydınlığa çıkaralım yaşananları” teklifinde bulundu. Ermenistan yanaşmadı. Yani; tek doğru teori Ermeni teorisi olsun istediler. Bu gerçeklik değildir. Madem farklı teoriler farklı rakamlar, farklı sebepler var, hepsi eşit irdelenmeli, konu araştırma konusudur. Hala tek bir adım bile atılmış değildir. Batının 'taraf tutmacılığı' malum... bizim de 'etik' savunmamız zayıf.. gerçeklik hala ortak karara ortak hemfikir olunmaya varamadıysa.." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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