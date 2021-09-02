Fazıl Say, Cumhurbaşkanı olmasını istediği ismi açıkladı

Ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter'dan AK Parti'ye epki göstererek iktidarın değişmesi gerektiğini belirterek, Cumhurbaşkanı olması istediği ismi de açıkladı.

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter'dan AK Parti'ye epki göstererek iktidarın değişmesi gerektiğini aktardı.

Fazıl Say paylaşımında 'Bu iktidarın değişmesi lazım, bu ülkeye daha iyi daha çağdaş bir yönetim gerekir. Ve demokrasi. Ve sosyal yaşam...' ifadelerini kullandı.

Say diğer paylaşımında ise hangi ismin cumhurbaşkanı olmasını istediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı şu an %60'a yakın oyu olan İmamoğlu'nu seçeriz. (İlk günden parlementer demokrasiye geçme şartıyla.)

Belediyelerde TKP derim(örnek Ovacık)güzel yaparlar, kuşkum yok.

MV'lerde, yeni İşçi Partisi'nde pırıltılı gençler var, tanıştım çoğuyla, tavsiye ederim.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.