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Fazıl Say: Canan’ın kılına dokunamaz kimse, yedirmeyiz

Piyanist Fazıl Say, Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezaları onamasına tepki gösterdi.

6 Saat Önce
2022-05-13 11:11:56
Fazıl Say: Canan’ın kılına dokunamaz kimse, yedirmeyiz

Yargıtay'ın CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının, 4 yıl, 11 ay, 20 gün olan bölümünün onamasına tepkiler devam ediyor. Piyanist Fazıl Say da Kaftancıoğlu'na destek verdi.

Türkiye'nin önemli aydınlarından olan babası Ahmet Say'ın hayatını kaybetmesi nedeniyle zor günler geçiren Fazıl Say sosyal medya hesabından Kaftancıoğlu hakkında paylaşım yaptı.

Fazıl Say, "Biraz toparlanınca yazacağım. Sevgili Canan'ın kılına dokunamaz kimse. İmamoğlu'nu da böyle saçma ve hukuksuzca alaşağı etmek isteyenlerin de karşısında duracağım. Yedirtmeyiz. Tüm baş sağlığı dileyenlere şükranlarımla. Fazıl" ifadelerini kullandı.

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