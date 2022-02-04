Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Aydınlık bir gökyüzüne özlem duyuyoruz, insanlara hain deniliyor, terörist deniliyor, türlü suçlar atılıyor' dedi.

Son zamanlarda kendisine yöneltilen eleştiri ve tepkilerin artmasından rahatsız olan ünlü piyanist Fazıl Say, "Aydınlık bir gökyüzüne özlem duyuyoruz. İnsanlara hain deniliyor, terörist deniliyor, türlü suçlar atılıyor." düşüncesini dile getirdi.

Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Günümüzde bilimde, sanatda,spordaki tüm başarılar Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş vizyonu sayesindedir. Biz sanatçılar bunun bilincindeyiz, müteşekkiriz. İzindeyiz." ifadesini kullandı.

Yaptığı 'İmamoğlu' paylaşımı sonrası, sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği ünlü piyanist Fazıl Say, kendisine dış görünüşü üzerinden yapılan yorumlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Naçizane, sevenimiz sevmeyenimiz bir çift söz etmek isterim. Haksızlıklara karşı insanları savunuyorum" demişti.

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