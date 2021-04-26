Favipiravir koronayı tedavi ediyor mu? Favipiravir eczanede satılıyor mu?

Favipiravir koronayı tedavi ediyor mu? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası vatandaşlar koronavirüs tedavi yollarını bir kez daha araştırmaya başladı. Vatandaşlar da Favipiravir kovidi tedavi eder mi sorusunu soruyor. Uzmanların açıklamasına göre Favipiravir adlı ilaç korona tedavisinde en etkili ilaçlar listesinde bulunuyor. Peki Favipiravir eczanede satılıyor mu? Favipiravir etken maddeli ilaçlar hangileri?

Favipiravir koronayı tedavi ediyor mu? Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış sonrası vatandaşlar koronavirüs tedavi yollarını bir kez daha araştırmaya başladı. Vatandaşlar da Favipiravir kovidi tedavi eder mi sorusunu soruyor. Uzmanların açıklamasına göre Favipiravir adlı ilaç korona tedavisinde en etkili ilaçlar listesinde bulunuyor. Peki Favipiravir eczanede satılıyor mu? Favipiravir etken maddeli ilaçlar hangileri?

Favipiravir koronayı tedavi ediyor mu?

Kovid-19 tedavisinde Türkiye'de de aktif olarak kullanılan ilaç olan "Favipiravir"e ilişkin bilgi veren Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, sözlerine şöyle devam etti: "Şu an en etkili görünen ilaç, başka bir virüs öldürücü olan 'Favipiravir' gibi görünüyor. Favipiravir, birçok hastada, özellikle tedaviye erken başlandığında, Kovit-19'un vücutta çoğalma hızını yavaşlatarak hastalığın daha ağır belirtilerle seyretmesini engelliyor, hastaların toparlanmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle hastaların hekimin verdiği ilacı, belirtilen doz ve sürede harfi harfiyen kullanması gerekiyor. Tedaviye hastalarda bakteriyel enfeksiyon gelişmesi durumunda azitromisin gibi antibiyotikler, ayrıca kan sulandırıcı ilaçlar ve son zamanlarda kortizonlu ilaçlar veriliyor." Uzbay, bununla beraber virüsün yayılımı ve virüse bağlı yaşamını yitiren sayısının her geçen gün arttığının altını çizdi.

Favipiravir eczanede satılır mı?

Favipiravir ilacı herkesin kafasına göre kullanabileceği bir ilaç değildir. Kovid tanısı koyulmuş olan hastalara doktorlar uygun görürse Favipiravir ilacını yazabilir. Doktor kontrolü olmadan eczaneden Favipiravir ilacı alınamaz.

Favipiravir nasıl kullanılır?

Koronavirüs Bilim Kurulunun tanı ve tedavi rehberinde yer alan ilaçların kullanımında en çok karşılaşılan sorun olan “ilaç dozunun karıştırılması” konusuna broşürlerde açıklık getirildi.

Rehbere göre hem “Ayaktan izlenecek komplike olmayan veya hafif-orta pnömonisi olan olası/kesin Covid-19 olgularında” hem de “Yatış endikasyonu olan Covid-19 olgularında” Hidroksiklorokin ve/veya Favipiravir kullanımı öneriliyor.

İki ilacın da mutlaka hekim tavsiyesi ve gözetiminde kullanılması gerekiyor. Erken başlanan ve doğru dozlarda alınan ilaç tedavisinin, hastalığın ilerlemesini büyük ölçüde engellediği ve yoğun bakıma geçiş oranını düşürdüğü biliniyor.

Broşürlerde ilaçların kullanım zamanı ile dozlarına açıklık getiriliyor ve kullanımın uygun olmadığı hallere dikkat çekiliyor.

Buna göre Favipiravir'in ilk gün sabah ve akşam 8'er tane, devamında ise 4 gün boyunca yine sabah ve akşam 3'er tane içilmesi gerekiyor. Gebelerde ve emziren annelerde Favipiravir kullanılmıyor.

Hidroksiklorokin'in ise sabah ve akşam 1'er tane olmak üzere 5. günün sonunda toplam 10 tablet alınması öneriliyor. Bu ilaç ise kalp rahatsızlığı ya da ritim bozukluğu olanlarda kullanılmıyor.

Favipiravir nedir?

Favipiravir şu sıralar herkes tarafından merak edilen bir ilaç türü. Korona ile savaşta etkinliği kanıtlandığı iddia edilen ilacın özellikleri ve yan etkileri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Daha önce Daha önce SARS hastalığı için kullanılmış bir ilaç ham maddesi olan Favipiravir nedir?

T-705, Avigan veya favilavir olarak da bilinen Favipiravir, Japonya menşeili şirket Toyama Chemical tarafından RNA virüslerine karşı geliştirilmiş bir antiviral ilaçtır. Favipiravir grip, Batı Nil ve sarıhumma virüslerinin yanı sıra flavivirüsler, arenavirüsler, bunyavirüsler ve alphavirüslere karşı da etkinlik göstermektedir. Enterovirüsler ile Rift Vadisi ateşi virüsüne karşı etkinlik de rapor edilmiştir.

Şubat 2020'de Favipiravir, Çin'de ortaya çıkan COVID-19 hastalığının deneysel tedavisi için incelenmektedir. 80 kişilik küçük bir araştırmanın sonuçlarına göre favipiravir, lopinavir/ritonavir kombinesine göre COVID-19 tedavisi için daha etkilidir. 17 Mart 2020 tarihli Çinli yetkililer tarafından yapılmış bir açıklamaya göre ilacın Vuhan ve Shenzhen'de meydana gelmiş vakaların tedavisinde etkili olduğu açıklanmıştır. Açıklamada, COVID-19 hastalığının tedavisinde, hastalığı hafif seyirde geçiren kişilerde kısa sürede iyileşmesini sağlanabileceğini ve ilacın 11 gün olan tedavi süresini 4 güne düşürebileceği belirtilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.