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TIMETURK / GÜNDEM / Faturasını ne zaman ödeyeceğini açıkladı

Faturasını ne zaman ödeyeceğini açıkladı

Faturasını ödemediği evinin elektriği kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Bir hafta sonra faturayı ödeyeceğiz, önemli olan sorunu geniş kitlelere duyurmaktı' dedi.

3 Saat Önce
2022-04-22 16:17:44
Faturasını ne zaman ödeyeceğini açıkladı

Şubat ayı başında elektrik zamları geri çekilinceye kadar faturalarını ödemeyeceğini açıklayan CHP Genel Başkanı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun evinin elektriği dün kesildi.

Dün 21.00'de sosyal medya üzerinden eşiyle birlikte yayın yapan Kılıçdaroğlu, bu sabah da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bunun kitlesel değil bireysel bir eylem olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu bir direniş, 4 milyon kişi adına bir direniş. Biz karanlıkta kalan milyonların sesi olmak istiyoruz" dedi.

FOX TV'ye konuşan CHP lideri, "4 milyon ailenin elektriği kesildi. Ben onların derdine derman olmak için, geniş kitlelere duyurabilmek için. İzlenen ekonomi politikalarının Türkiye'ye hangi felaketleri getirdiğini göstermek için bunları yaptım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, milletvekili olduğunu ve elektrik faturasını ödeyebilecek mali güce sahip olduğunu belirtti.

"Ben elektrik faturasını ödeyemeyen milyonların sesi olmak istedim" diyen Kılıçdaroğlu, "Milyonların sesini Türkiye'ye ve dünyaya duyurmak istedim. Evlerde elektrik yoksa koltuklarında rahat oturan beşli çetenin bunu bilmesi lazım, saray sosyetesinin bunu bilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

"HALA KAVRAYAMADILAR"

Bir hafta sonra faturasını ödeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Önemli olan sorunu geniş kitlelere duyurmaktı. Elektrik borcu olanların faturalarını birileri ödeyebilir. AK Parti'ye yakın bazı arkadaşlar, biz sizin elektrik faturanızı ödeyelim diye, ucuz kahramanlık yapıyorlar. Hala ne yaptığımı kavrayamamışlar, hala niçin bunu yaptığımı kavrayamamışlar. Ben elektrik faturamı öderim. Benim için son derece düşük rakam. Ama o elektrik faturasını ödeyemeyen milyonlar var. Bundan haberleri yok."

NTV .

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