Fatura ödemeleri ertelendi mi? Tam kapanmada elektrik, doğalgaz kesintisi olacak mı?

Tam kapanma 29 Nisan'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta sona erecek. Tam kapanma döneminde elektrik faturaları ve doğalgaz faturaları ile ilgili de gelişme yaşandı. Elektrik ve doğalgaz borcu olanlar da Fatura ödemeleri ertelendi mi sorusunu sormaya başladı. Alınan yeni karar ile elektrik ve doğalgaz faturaları son ödeme tarihleri ötelendi. Peki tam kapanmada elektrik ve doğalgaz kesintisi olacak mı? Tam kapanmada elektrik ve doğalgaz faturaları ödenmeyecek mi?

Tam kapanma 29 Nisan'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta sona erecek. Tam kapanma döneminde elektrik faturaları ve doğalgaz faturaları ile ilgili de gelişme yaşandı. Elektrik ve doğalgaz borcu olanlar da Fatura ödemeleri ertelendi mi sorusunu sormaya başladı. Alınan yeni karar ile elektrik ve doğalgaz faturaları son ödeme tarihleri ötelendi. Peki tam kapanmada elektrik ve doğalgaz kesintisi olacak mı? Tam kapanmada elektrik ve doğalgaz faturaları ödenmeyecek mi?

3 haftalık tam kapanma dönemine 29 Nisan itibari ile girildi. Vatandaşlar tam kapanmada evlerinde olacak. Fatura ödemelerini nasıl yapacaklarını düşünen vatandaşlar için flaş bir karar alındı. Alınan karar doğrultusunda faturaların son ödeme tarihleri kapanma sonrasına ertelendi. Yani elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlayacak. Ayrıca tam kapanma döneminde borç nedeniyle elektrik ve doğalgaz kesintisi de yapılmayacak.

Fatura ödemeleri ertelendi mi?

Elektrik ve doğalgaz faturaları ile ilgili tam kapanma döneminde önemli bir karara imza atıldı. Vatandaşlar elektrik ve doğalgaz fatura ödemeleri ertelendi mi sorularını sormaya başladı. Elektrik ve doğal gaz faturalarının son ödeme tarihleri Ramazan Bayramı sonrası yani tam kapanmanın bitmesiyle birlikte başlayacak.

Tam kapanmada elektrik, doğalgaz kesintisi olacak mı?

Konut ve ticarethanelerin aylık 2 bin lirayı aşan ve ödenmeyen faturaları nedeniyle tam kapanma sürecinde kesinti olmayacak. Tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak.

Sayaç okuma işlemleri devam edecek

Elektrik ve doğal gaz sayaç okuma faaliyetleri devam edecek. Bu süreçte müşteri hizmetleri dönüşümlü olarak hizmet vermeye devam ederken, arıza gibi durumlara ise müdahale edilecek.

İşte tam kapanma döneminde elektrik ve doğalgaz alanında alınan tedbirler

* Elektrik ve gazda, sayaç okuma faaliyetleri, sağlık tedbirlerine uyularak devam edecek.

* Faturaların (gazda ve elektrikte) son ödeme tarihi, Ramazan Bayramı sonrası (tam kapanma dönemi sonu) başlayacak biçimde belirlenecek. Bu tarihler, yoğunluk oluşturmayacak şekilde düzenlenecek.

* Müşteri hizmetleri merkezleri, gerekli tedbirler alınarak tam kapanma süresince sokağa çıkma muafiyeti olan müşterilerin ihtiyacını karşılayacak kadar dönüşümlü çalıştırılacak,

* Konutlar ve aylık fatura tutarı 2 bin TL ve altı ticarethane aboneleri ile sınırlı olmak üzere genelge kapsamında tam kapanma süresince ödeme olanağı bulamayan müşteriler ve genelge kapsamında kapalı olan iş yerleri için borçtan dolayı kesme işlemi yapılmayacak,

* Elektrikte, zorunlu olmadıkça planlı kesinti yapılmayacak,

* Kaçak elektrikle mücadeleye sağlık tedbirlerine uyularak devam edilecek.

* Doğal gazda acil ihbar ve arızalara en hızlı biçimde müdahale edilerek kesintiye neden olmayacak çerçevede ekipler koordine edilecek.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.