Fatma Girik’in Kovid-19 nedeniyle ölümünün ardından Girik’in ölüm sebebine ilişkin tartışmalar devam ediyor. Son olarak Girik’in yakınları hastane hakkında Savcılığa şikâyette bulundu. Gazeteci Melih Altınok, ortaya atılan iddiaları yorumladı

Altınok'un “Fatma Girik'e aşı karşıtı münasip bir katil mi aranıyor?” başlıklı yazısı;

Bugünlerde Korona'dan ölmeyen yok! Yanlış anlaşılmaması için "Ölüp de Koronaydı denmeyen yok" diye açayım. Siz de farkındasınızdır, artık kimsenin "eceli gelmiyor."

Eğer hastanede ölürseniz, hastaneye hangi sebeple yattığınız da unutuluyor... Başka şikayetlerle yoğun bakıma kaldırılıp kayıtlara "korona ölümü" diye geçmeyen çok az hasta var.

Kanserle savaş dernekleri ne derler bilmiyorum ama, resmi rakamlara bakarsak, kanser de eskisi kadar can almıyor gibi. Kalp krizinden ölenlerin sayısı da azaldı sanki... Gelin görün ki tüm dünyada "koronaya bağlı kalp krizi" patlaması yaşanıyor.

“Duyduğumuza göre Ahu Hanım aşı karşıtıymış!”

Geçtiğimiz günlerde, 80 yaşında hayatını kaybeden Fatma Girik'in de "Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği" açıklandı.

Ne var ki, yakınları tersini söylüyorlar... 3 doz aşılı olan oyuncunun Korona'yı, hastanede tedavi görürken kaptığını iddia ediyorlar. Avukatları aracılığıyla da Liv Hospital hakkında Savcılığa şikayette bulunmuşlar.

Bir de sanatçının yeğeni Ahu Turanlı hakkında... Sebebini avukat Akın Centilmen'den dinleyelim:

"Ayın 16'sında Fatma Hanım, hastanede yatarken Türkmenistan uyruklu bakıcısı, Girik'in yeğeni Ahu Turan Aşkar'a kendini iyi hissetmediğini ve test yaptırmak istediğini söylüyor. Test ücretinin 1000 lira gibi bir tutar olduğunu söyleyen bakıcının beyanına göre, Aşkar, parayı çok buluyor ve teste gerek olmadığını söylüyor. Daha sonra Fatma Hanım'da semptomlar çıkıyor, fenalaşınca yoğun bakıma alıyorlar ve bakıcıya test yapılıyor. Testin sonucu pozitif çıkıyor. Duyduğumuza göre Ahu Hanım aşı karşıtıymış!"

Korona'dan öldüğünü kanıtlayamayacağınız birine Korona'yı kimin bulaştırdığını aramak bana Konfüçyüs'ün şu sözlerini hatırlatıyor:

"Hiçbir şey karanlık bir odada; siyah bir kedi aramak kadar zor değildir. Hele odada siyah bir kedi yoksa..."

Aman Liv Hospital avukatları olası ihmal iddialarını savuşturmak için "Ne malum Fatma Hanım'ın gerçekten Korona'dan öldüğü" diyerek otopsi falan istemesinler de. Bereket, Korona ölümlerine otopsi yapılamıyor!

Sabah .