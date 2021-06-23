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Fatih Tezcan, profiline 'enayi' yazıp 'bir süre yokum' dedi

Gazeteci Fatih Tezcan, suç örgütü lideri Sedat Peker ile ilgili açıklamalarının ardından profiline 'enayi' yazıp ortadan kayboldu. Tezcan'ın dün geceden bu yana herhangi bir paylaşımda bulunmadığı görüldü

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Google News - Timeturk
23.06.2021 16:31:46
Fatih Tezcan, profiline 'enayi' yazıp 'bir süre yokum' dedi

Fatih Tezcan youtube kanalında yaptığı açıklamasında profiline yazdığı kelimeye dikkat çekerek, “Benim bir sözüm var, sadık bir kul için artistlik sabırsız olmaktır. Artistlik yapmaya gerek yok.' dedi.

'Öyle güzel bir kumpas kurulmuş ki bu kumpası kuranların ellerinden öpüyorum, öyle güzel kurulmuş. Bu kumpası çözmek için savcılar dahil saatlerce görüşme yaptığım kişiler oldu" diyen Tezcan, "Devletin içerisinde birileri Fatih Tezcan'ı ortadan kaldıracağız diye karar almışlar” diyerek bir süre ortada olmayacağını söyledi.

'Enayi kelimesinden 'kendini hiç düşünmeyen' kişilerin kastedildiğini, 'aptal' anlamına geldiğİni belirten Tezcan, 'kendimi kastederek söylüyorum, ulan gerizekalı, yok Haziran'da kan akacak, yok 15 Temmuz'dan önce haber veriyorsun seneler önce, peki arkanda kimse var mı? Sizden başka kimse yok.' diye konuştu.

'Buzdağı'

Fatih Tezcan, yayımladığı 'Buzdağı' adlı videosunda, suç örgütü lideri Sedat Peker'in dile getirdiği iddiaların buz dağının sadece görünen kısmı olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Gerizekalılık bir yere kadar, medyada bakın kim var? Özışık kardeşlerin mazisi zaten Doğan medyadan geliyor. Benim mazim, Beyazıt meydanında Amerikan bayrağı yakmaktan geliyor. Sedat Peker daha hiçbir şey konuşmadı. Daha bir şey bilmiyorsunuz."

Tezcan, hesabındaki kapak fotoğrafını "enayi" şeklinde yazılı olarak değiştirirken profil fotoğrafına da "kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz" yazılı bir görsel yerleştirdi. 

fatih tezcan

'Yukarıda boran koptuğunu gördüm'

Tezcan, medyadaki son gelişmeler ile ilgili olarak ise, “Veyis Ateş, SBK ile görüşmüş de para istemiş. Ya siz deli misiniz? Buzdağının görünen kısmı konuşuluyor. Bildiğim bir şey var rakamlar çok komik. 10 milyon falan ben niye kaçtım sanıyorsunuz? Yukarıda boran koptuğunu gördüm, dedim ki tam siper yat. Çünkü bu kadar lağım bir gün patlarsa… Siz daha hiçbir şey bilmiyorsunuz.” şeklinde konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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